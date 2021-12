Algérie: Nouvel An 2022 - La Gendarmerie nationale met en place un plan sécuritaire

Alger — Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) d'Alger a mis en place, à l'occasion du nouvel an 2022, un plan sécuritaire visant à garantir la sécurité aux citoyens, notamment au niveau des routes, des espaces publics et des centres de loisirs, a indiqué vendredi un communiqué des mêmes services.

A l'occasion du nouvel an 2022, le groupement territorial de la GN d'Alger a tracé un plan sécuritaire spécial au niveau de l'ensemble des unités opérationnelles, fixes et mobiles, dans le souci de garantir la sécurité et la quiétude des citoyens notamment au niveau des routes principales et secondaires, a précisé le communiqué.

Le plan porte également sur "l'intensification des opérations de contrôle et de fouille au niveau des barrages et en renforçant la présence des éléments de la Gendarmerie dans les endroits qui connaissent une forte affluence, à savoir les places publiques, les centres de loisirs, les centres commerciaux, les zones touristiques, les établissements hôteliers ainsi que les gares routières et ferroviaires, a noté la même source.

La célébration du nouvel an coïncide avec les vacances scolaires induisant de grands déplacements de citoyens et de véhicules. Plusieurs autres mesures ont été prises, notamment l'intensification des patrouilles pédestres et mobiles des unités de la sécurité routière et des sections de sécurité et d'intervention, pour la protection des citoyens et leurs biens.

La GN a mis à la disposition des citoyens le numéro vert 10.55 (24/24h) ainsi que le site Internet "Tariki" pour s'informer sur l'état des routes.

A cette occasion, les mêmes services appellent les usagers de la route à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route", a conclu le communiqué.