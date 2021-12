Cote d'Ivoire: Adjamé Marché - Les populations se bousculent malgré la famblée de la Covid-19

Nous sommes à la veille de la célébration de la fête de la Saint-Sylvestre. En Côte d'Ivoire, dans la commune d'Adjamé précisément au grand marché. Ici pas le temps pour le respect des mesures barrières contre la covid-19.

Populations et commerçants se frottent comme si de rien n'était. Sans port de cache-nez, les prix des marchandises sont disputés à moins d'un centimètre. " A l'heure-là, nous n'avons pas le temps. Nous sommes aux dernières heures de la célébration du nouvel an. Nous devons liquider nos marchandises.", nous lance, Fatim, une vendeuse ambulante de vêtements. Interrogée sur la recrudescence des cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, cette jeune dame nous fait savoir qu'elle n'a aucune information de cette flambée. " Pendant la période des fêtes, je ne m'adonne pas à la télé ni aux réseaux. Ce qui compte actuellement pour moi, c'est d'évacuer mes marchandises que j'ai acheté avec les grossistes et de faire mes bénéfices ", nous dit-elle, le visage souriant.

Dans le même marché, nous avons croisé celui qui se fait nommer " Chap-chap ". Vendeur de chaussures sur la voie, l'homme n'est pas protégé. Sans avoir mis de cache-nez, il crie à haute voix, " 4 000 frs CFA, 4 000frs CFA, venez mesdames, vous trouverez vos pointures chez moi. C'est de la bonne qualité. C'est pour vous permettre de bien fêter que nous avons revu nos prix...", dit-il aux passantes. Lorsque nous abordons avec lui le phénomène de la croissance de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, l'homme, ne semble pas être touché.

" Cette maladie ne peut pas nous tuer, il suffit de prendre des médicaments et vous vous sentirez bien dans votre peau. " dit-il et d'ajouter que dans ce marché, les mesures barrières ne peuvent pas être respectées notamment, la distanciation sociale. Venues faire des achats Dames Henriette.D et ses sœurs soutiennent avoir passé des heures dans ledit marché à la recherche de vêtements et chaussures de leurs enfants. " Nous sommes conscientes de la montée de la Covid-19 à Abidjan ces temps-ci, mais nous ne pouvons pas respecter la distanciation sociale dans ce marché, nous disent ces femmes qui ont néanmoins porté des caches-nez malgré la chaleur.

Au regard de tout ce qui prévaut, le constat est clair, les mesures barrières sont foulées aux pieds et la recrudescence de la Covid-19 en cette fin d'année est le dernier des soucis des populations particulièrement celles du grand marché qui sont présentement dans une dense période d'activité.

Faut-il le signifier, à la date du 30 décembre 2021, le ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a enregistré, 1 578 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 549 échantillons prélevés soit 34,7 % de cas positifs, 185 guéris et 4 décès. Une raison suffisante pour inviter les populations à plus de vigilance quant aux mesures barrières et les doses de vaccins contre la pandémie à coronavirus qui continue de faire des victimes.

Outre, le coronavirus, les populations abidjanaises sont également confrontées ces temps-ci à une montée des cas de grippe. La plupart des pharmacies sont bondées de monde. Et selon les vendeurs de médicaments, les clients présentent pour la plupart des cas de grippe. Même si, la responsable du service Épidémiologique de l'Inhp, Dr Eboua N'guetta Sandrine, lors d'un récent entretien avec Fraternité Matin a rassuré que les populations n'ont pas à s'alarmer, car la situation de grippe ces dernières semaines n'a rien d'inquiétant. Il est important pour les populations de respecter les mesures barrières contre la pandémie à coronavirus.