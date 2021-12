Cote d'Ivoire: Adresse de nouvel an/Bédié - "Ma foi en une Côte d'Ivoire réconciliée, Unie et prospère n'a pas changé"

À l'orée de la nouvelle Année 2022, qui s'ouvre dans quelques heures, le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié a exprimé ses vœux les plus affectueux pour une année riche de bonheur à ses compatriotes ce vendredi 31 décembre 2021. Dans cette adresse, il rêve de voir une Côte d'Ivoire réconciliée. " Ma foi en une Côte d'Ivoire Réconciliée, Unie et Prospère n'a pas changé ", jure-t-il.

À travers cette déclaration dont fratmat.info a reçu copie, l'ancien chef de l'État a indiqué qu'il ne ménagera aucun effort pour bâtir une nation prospère. " Que l'amour que nous partageons tous pour la Patrie domine nos intérêts partisans afin de nous permettre de bâtir ensemble une Côte d'Ivoire démocratique où l'État de droit reprend sa noble place ", souhaite Henri Konan Bédié. D'où sa joie de voir sa formation politique de participer au dialogue politique initié par le gouvernement. Qui d'ailleurs, il le veut inclusif. " Avec vous tous, je me réjouis de l'initiative du dialogue politique engagé récemment par le Gouvernement qui, je l'espère, constituera une étape constructive vers un dialogue inclusif qui prendra en compte l'ensemble des sujets qui fragilisent l'expression du grand potentiel dont dispose notre pays ", note-t-il. Non sans manquer d'adresser ses vœux " à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens d'ici et de la diaspora, ainsi, qu'à tous les peuples Frères qui ont la Côte d'Ivoire en partage avec nous ". Et " de saluer tous ceux qui sont seuls ou en famille, au travail, dans les hôpitaux, en prison, ou en exil forcé loin de la mère patrie."

" J'ai une pensée spéciale pour tous les compatriotes qui se battent, acteurs de la production qui font de notre pays, une référence sous régionale en matière économique, sociale et culturelle. Je pense surtout aux ouvriers, aux agriculteurs, aux ingénieurs, aux entrepreneurs, aux commerçants, aux transporteurs, aux travailleurs sociaux et au valeureux personnel du secteur de la santé ", souligne-t-il.

Aussi, le président du Pdci s'est-t-il adressé à la jeunesse. Car selon lui, une partie de cette jeunesse se trouve malheureusement, dans bien des cas, en quête de repères devant l'effondrement de certaines valeurs fondatrices de la société.

"Je n'oublie pas les vaillantes femmes, des villes et des villages, les mères de notre pays qui restent le socle de nos familles pour une société plus équilibrée face à tous les défis quotidiens. À vous tous, j'exprime mes vœux de Santé et de Prospérité pour chacune de vos familles", dit-il.