Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - 18 000 enfants, 30 ONG et associations touchés par une "caravane d'Arbre de Noël"

Dans le cadre de la célébration des fêtes de fin d'année, la Société de Limonaderies et de Brasseries d'Afrique a entamé sa traditionnelle "caravane d'Arbre de Noël" pour le bonheur des tout-petits. Du 23 au 28 décembre 2021, ce sont plus de 18 000 enfants issues de 30 Ong et associations qui ont été touchés par cette caravane de bonheur-partagé. Une initiative de la brasserie et ses partenaires qui ont fait vivre la magie de Noël aux enfants de la Côte d'Ivoire.

Elle a apporté son appui à des responsables d'Ong et associations caritatives en l'occurrence les Fondations Didier Drogba, Magic System, Kerozen et " Offrir son Anniversaire " (Osa), Société Amour Et Espoir Pour Enfants Démunis (Saed), Femmes veuves d'Afrique (Fva), Amis des Mères Veuves Et Orphelins (Amveo), Ong "Enfants Sans Sida", Restaurants Unis et Professionnels Associés de Côte d'Ivoire (Rpaci)...qui ont organisé des Arbres de Noël à la faveur d'enfants démunis ou en situation difficile.

De l'eau minérale, de la sucrerie et des cadeaux ont été offerts aux enfants des quartiers modestes au travers des responsables de ces Ong et associations dans tout le pays. L'entreprise a également accompagné les enfants de l'Institut de Cardiologie d'Abidjan (ICA) malades du cœur, des enfants atteints d'insuffisance rénale, de troubles psychomoteurs et de cancer. A cela, il faut ajouter des Centres Sociaux et de plein d'autres structures dans le pays.

A travers ces dons c'est une occasion pour la brasserie d'exprimer sa solidarité aux populations en situation difficile mais faire face également à sa Responsabilité d'entreprise citoyenne.

Un geste fort apprécié particulièrement par les tout-petits mais aussi par les responsables d'Ong et les parents. C'est à juste titre que Didier Drogba n'a pas manqué de féliciter cette société qu'il qualifie d'entreprise qui a "la main sur le cœur".