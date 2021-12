Togo: Les femmes parturientes de Golfe 1 dans les bonnes grâces du Maire Gomado et son équipe

Les femmes parturientes, une quarantaine, qui ont accouché dans la nuit du 30 au 31 Décembre 2021 à l'hôpital de Bè et au CMS Bè Kpota, et leurs nouveau-nés sont dans les bonnes grâces de la Mairie de la Commune de Golfe 1. Les bras chargés de kits bébé et de kits pour les mamans, le Maire Joseph Koamy Gomado et une équipe de la Mairie, ont rendu visite à ces femmes ce Vendredi.

Ces kits composés de vivres et non vivres ont été offerts à ces femmes pour les soulager de leurs peines en cette fin d'année 2021.

Des mots du Maire Gomado, c'est une action qui s'inscrit dans la dynamique de la vision du Conseil communal qui est " d'apporter toujours notre contribution pour améliorer les conditions de vie de nos populations ". Faisant d'une pierre deux coups, l'élu local a saisi cette occasion pour " sensibiliser les mamans sur l'importance des actes de naissance ". " Et on leur a fait appel aussi d'être toujours responsable vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants. L'éducation des enfants c'est un jeu de couple. Elles doivent s'entendre avec leurs maris pour pouvoir éduquer leurs enfants. Et c'est par là qu'on doit construire notre pays et notre commune. Nous avons profité également pour leur souhaiter nos vœux les meilleurs pour 2022 ", a-t-il expliqué.

Directrice de l'hôpital de Bè, Azobua Adjéoda, ne pouvait qu'en être fière de ce énième acte posé par le Maire Gomado et son équipe. " Toute ma gratitude au nom des bénéficiaires au Maire, elles (ces femmes qui ont accouché) ont reçu ces kits avec joie et elles sont très fières.

Le Maire a mené beaucoup d'actions dans cet hôpital. Depuis l'année passée il a commencé. Ils ont eu à recruter trois agents de catégorie A1 et A2 qui sont pris en charge sur le budget de la Mairie. Ils sont en train d'investir pour la construction d'un bâtiment pour le service d'ophtalmologie. Ils ont investi presque 30 millions et ça continue les années à venir ". Très imprégnée des projets de la Mairie pour ce centre hospitalier dont elle a la gestion, elle a poursuivi, indiquant que " pour 2022, ils ont prévu 24 millions de F cfa pour l'acquisition des matériels pour le service d'ophtalmologie. Il y a d'autres projets qui sont en cours. Un sincère merci au Maire et ses collaborateurs pour tous leurs bienfaits à l'hôpital de Bè et à toute la communauté ".

De ces diverses bonnes intentions et actes posés par la Mairie de Bè Apédomé à l'endroit de cet hôpital et des usagers, il y a à noter que ce centre est bien au cœur des projets et programmes de cette municipalité qui au jour le jour s'affirme aux côtés des administrés forçant ainsi l'admiration de tous.