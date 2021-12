Sénégal: Déminage humanitaire - La " mine " anxieuse des populations du Nord Sindian

Le 22 octobre dernier, le village de Kandiadiou était frappé par un accident de mine (860 victimes depuis 1988 en Casamance) malgré les efforts entrepris pour enrayer ce fléau. Les populations du Nord Sindian, gagnées par l'angoisse, souhaitent voir leur terroir déminé.

BIGNONA - De Djilacounda jusqu'à Kafinkène, des hameaux de Kandiadiou, il faut slalomer au milieu de la forêt où quelques maisons abandonnées résistent encore aux intempéries. Ici, les stigmates du conflit qui oppose l'Armée nationale et le Mouvement des forces démocratiques de Casamance sont bien visibles. L'accès est difficile. La piste ensablée par endroit voire coupée par les eaux de pluie constitue un calvaire pour les conducteurs de véhicule qui s'aventurent dans ces villages. Le pire, transporteurs et acheteurs de produits forestiers ou maraîchers évitent de venir dans la zone à cause des mines. Ainsi, la seule solution qui s'offre aux jeunes et aux femmes, principales forces de production cultivant aux alentours des chaumiers, est Kanilaye (village de l'ancien président de la Gambie, Yahya Jammeh) situé à deux kilomètres où ils échangent leurs cultures contre des dalasis. C'est aussi dans cette localité de la Gambie que certains partent se soigner à cause d'une case de santé qui fonctionne au ralenti.

" Quarante ans de conflit, 40 ans de galère. Nous souffrons jusqu'à la moelle ", s'apitoient des femmes qui se sont massées aux abords du sentier touffu d'herbes et poussiéreux à l'entrée de Kafinkène. Arborant des tee-shirts sur lesquels on peut lire " Ensemble pour un déminage humanitaire de la Casamance", elles profitent de l'arrivée d'une forte délégation de la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance, de la Caritas et des représentants des départements de Goudomp, de Bignona, de Ziguinchor et d'Oussouye pour exprimer leur ras-le-bol provoqué par des mines et autres engins explosifs qui limitent les déplacements de la population de cette zone. " Beaucoup de jeunes ont choisi l'émigration parce que la zone est dangereuse et la possibilité de gagner leur vie est aussi réduite ", affirme Ousmane Vieux Bodian, président des ressortissants de Kandiadiou à Dakar.

860 victimes depuis 1988

Rattaché à la commune d'Oulampane, Kafenkène fait partie des cinq hameaux de Kandiadiou, un village d'environ 600 habitants. C'est dans cette localité qu'un groupe de cinq jeunes de retour de la prière a péri dans un accident de mine le vendredi 22 octobre dernier. " Nous souhaitons que cela s'arrête parce que les jeunes sont les principales victimes, alors qu'ils sont l'avenir de notre société ", s'offusque Sékou Sané, le chef de village de Koudjoughor (le Mfdcy a tenu une réunion publique en 2019, avant de voir la seconde rencontre interdite par les autorités).

Plusieurs femmes souhaitent accéder à des programmes de financement comme la Délégation à l'entrepreneuriat rapide (Der). La présidente de la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance a, pour sa part, a appelé les femmes à continuer d'être " des agentes infatigables de la paix ". Selon Ndèye Marie Diédhiou, le " déminage humanitaire " ne peut se faire sans l'accord de toutes les parties impliquées dans le conflit. Aujourd'hui, " l'État a mis à la disposition du Centre national action anti-mine du Sénégal (Cnams) les moyens financiers et un personnel qualifié pour la mise en œuvre de cet exercice ", a fait savoir le Colonel Barkham Thiam. C'est pourquoi le responsable du Cnams a incité les départements de Goudomp, de Ziguinchor, de Bignona et d'Oussouye qui restent à déminer à se mobiliser dans ce sens, surtout le Nord Sindian (Bignona) où la situation semble plus préoccupante. Pour cause, " les principaux accidents de mine de ces 10 dernières années se sont produits dans la zone du Fogny ", a-t-il ajouté. Le premier cas d'accident de mine dans la région naturelle de la Casamance date de 1988. Depuis lors, le Sénégal a enregistré 860 victimes dont 600 civiles.