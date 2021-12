Afrique de l'Ouest: BRVM - Fin d'année 2021 heureuse pour la capitalisation des obligations

La fin de l'année 2021 a été heureuse pour la capitalisation boursière du marché des obligations qui a renoué avec la progression, après plusieurs journées de baisses, au terme de la séance de cotation du vendredi 31 décembre 2021 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Cette capitalisation s'est soldée en effet à 7247,043 milliards de FCFA contre 7222,121 milliards de FCFA le 30 décembre 2021, soit une hausse de 24,922 milliards de FCFA.

Celle du marché des actions est aussi en hausse de 19,342 milliards de FCFA, passant de 6066,077 milliards de FCFA la veille à 6085,419 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce 31décembre 2021.

L'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) enregistre une progression de 0,59% à 153,51 points contre 152,61 points la veille. De son côté, l'indice composite (indice général de la Bourse) a gagné 0,32% à 202,28 points contre 201,64 points précédemment.

La valeur totale des transactions s'est établie à 676,914 millions de FCFA contre 8,781 milliards de FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sitab Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 6 180 FCFA), Oragroup Togo (plus 7,44% à 4 190 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 7,31% à 2 570 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,19% à 895 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (plus 5,66% à 1 680 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Total Sénégal (moins 7,28% à 1 975 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 4,42% à 1 190 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d'Ivoire (moins 3,85% à 5 000 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 2,34% à 5 855 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (moins 2,05% à 4 295 FCFA.