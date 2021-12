Seychelles: Le président des Seychelles encourage chacun à faire de son mieux pour la nouvelle année

Alors que le monde embrasse la nouvelle année, il y a beaucoup de choses que chaque individu peut faire pour avancer, et c'est dans cet esprit que le Président Wavel Ramkalawan a invité tous les Seychellois à aborder 2022.

Ramkalawan a souhaité ce vendredi à tous les Seychellois et à leurs proches une bonne année.

"Malgré les défis et les difficultés, nous avons réussi à protéger nos familles, à garder notre emploi ou à trouver un emploi, ce qui nous a permis de mettre de la nourriture sur la table de notre famille. Notre santé nous a permis de nous lever, de travailler, et notre pays, les Seychelles, a été épargné de grandes calamités", a-t-il déclaré.

"J inviter chaque enfant des Seychelles à travailler dur pour s'améliorer. Rappelez-vous que tout commence avec vous en tant qu'individu. Tout commence avec nos enfants. Connaissez les priorités pour votre âge, et faites de vos études votre priorité numéro un. Vous êtes à l'école, votre priorité est donc d'acquérir de bonnes manières, c'est-à-dire un comportement correct envers vos parents, vos professeurs et tous ceux qui vous entourent", a ajouté M. Ramkalawan.

Le chef de l'État des Seychelles, archipel de l'océan Indien occidental, avait également un message pour tous les travailleurs.

"Votre lieu de travail attend le meilleur de vous. Si chaque travailleur prenait son rôle au sérieux, les frustrations seraient éliminées, nous avancerions plus vite et notre peuple serait heureux. J'attends de tous les employés du gouvernement qu'ils deviennent de véritables serviteurs de ce peuple, et cela commence par moi, les ministres, les députés, les juges, les PDG, les secrétaires principaux, les autres personnes en position d'autorité, ainsi que tous les travailleurs", a déclaré M. Ramkalawan.

Il a ajouté que la même chose est attendue du secteur privé et que si le secteur public et privé sont capables de développer une excellente relation pendant 2022, rien ne pourra arrêter les Seychelles.

Ramkalawan a invité tous les Seychellois à prendre conscience de ce qui se passe autour d'eux et de ce que chaque individu peut faire pour améliorer sa communauté.

"Parfois, ce sont ces petites choses qui sont les plus faciles à changer, mais malheureusement, c'est soit parce que nous n'avons pas le courage de le faire, soit parce que nous sommes tout simplement négatifs, ce qui nous empêche de faire ces changements. Nous devons changer cette attitude et considérer que nous, chacun d'entre nous, avons la possibilité et la force d'apporter ce changement là où nous vivons", a-t-il déclaré.

"C'est nous, chaque Seychellois, qui contribuerons à éliminer ces fléaux qui étouffent aujourd'hui nos communautés, détruisent nos enfants et notre main-d'œuvre, apportent l'immoralité et nous font gaspiller tant d'argent qui pourrait être utilisé pour fournir un meilleur système d'éducation, de santé, de bien-être social, de programmes sportifs et nous permettre de vivre sainement", a-t-il ajouté.

M. Ramkalawan a appelé les frères et sœurs seychellois à redonner aux Seychelles leur fierté "à travers ce que nous faisons et avec notre aspiration à un avenir meilleur. Il est important pour nous de nous attacher à de bonnes valeurs, telles que l'honnêteté, la sincérité, l'amour, le travail et l'unité à tout moment."

"Aujourd'hui, alors que nous commençons une nouvelle année, rejetons s'il vous plaît l'égoïsme, la criminalité, la destruction de notre prochain, l'hypocrisie et tout vice qui détruit au lieu de construire. Continuons à prendre toutes les mesures pour nous protéger, notamment contre le COVID qui continue à ravager notre pays et nos îles", a-t-il déclaré.

"Les Seychelles ont donné à chaque Seychellois un cadeau gratuit appelé vaccin. Prenez-le et sauvez des vies. Descendez et protégez-vous avec ce cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Les Seychelles ont de la chance parce que Dieu nous a bénis, alors faites bon usage de cette bénédiction", a ajouté M. Ramkalawan.

"J'aborde l'année 2022 avec enthousiasme et l'espoir que ce sera une bonne année pour nous tous. Je n'ai aucun doute que la force de chaque Seychellois permettra la grande transformation dont nous avons besoin. Notre pays deviendra vraiment cette terre de prospérité et de joie pour chaque enfant seychellois", a déclaré le Président.

Il a conclu en disant que "la joie dans mon cœur, l'unité de notre peuple dans mon esprit, le courage dans tout mon être et la détermination comme boussole, je vous invite à m'accompagner vers la création de nos Seychelles, à hisser notre drapeau et à proclamer à haute voix "Voici mes Seychelles !".