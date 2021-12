Afrique: Didier Da Rosa travaille sur le présent et le futur de la Mauritanie

Le sélectionneur de la Mauritanie a publié une liste de 28 joueurs où les cadres à l'image du défenseur Abdoul Bâ et de l'attaquant Adama Ba ont été retenus et a ouvert la voie à l'avenir en retenant dans son groupe Beyatt Lekweiry (16 ans) et Mohamed El Mokhtar (19 ans).

Pour sa deuxième phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, la Mauritanie aura un premier objectif signer un succès qu'elle n'avait pas eu en 2019 avec un bilan d'un revers (1-4 contre le Mali) et deux nuls (0-0) contre la Tunisie et l'Angola.

Et aussi parmi les objectifs, celui de passer au deuxième tour. Pour cela, il a pensé à bâtir autour des d'expérience, Abdoul Ba (Al Ahly Tripoli, Libye) et Adama Ba (RS Berkane) sans compter les nouveaux arrivants, Souleymane Doukara (Giresunspor, Turquie) et Pape Ibnou Ba (Havre, France).

Avec ces deux derniers attaquants, Da Rosa qui a le relais de son compatriote, Corentin Martins en novembre dernier, a trouvé les profils offensifs qui manquaient à son équipe qui a du mal à scorer.

Parce qu'il faut penser à l'avenir, le technicien français a décidé d'inclure les jeune Beyatt (16 ans) et El Mokhtar (19 ans), anciens pensionnaires de la sélection U20.

Beyatt présenté comme une pépite locale, joue le championnat local sous les couleurs de l'AS Douanes.

Présenté comme l'une des vedettes de la sélection mauritanienne des U20, il a manqué malheureusement la phase de la CAN TotalEnergies 2021 que son pays avait abrité en février-mars dernier, à cause d'une blessure.

Contrairement à Beyatt, Mohamed El Moktar a lui joué cette compétition même s'il n'a pas pu aider son pays à se qualifier pour le second tour dans ce premier grand tournoi abrité par la Mauritanie.

Le jeune gardien est considéré comme l'avenir à ce poste où la Mauritanie tarde à trouver une perle rare.

Ces deux footballeurs viendront pour chercher à grapiller des minutes mais aussi et surtout pour apprendre au contact des cadres des Mourabitounes et des adversaires de leur poule.

Il y aura en face la Gambie et le Mali, des pays de la zone ouest A et aussi la Tunisie une sélection qui compte dans le football africain.

La liste des 28 se présentent comme suit :

Gardiens : Babacar Diop (FC Nouadhibou, Mauritanie), M'Backé N'Diaye (Nouakchott Kings, Mauritanie), Mohamed El Mokhtar (AS Douanes).

Défenseurs : Abdoul Ba (Al-Ahly Tripoli, Libye), Diadé Diarra (Grand Ouest Association Lyonnaise FC, D4 France), El Hassen Houeibib (Al-Zawraa SC, Irak), Harouna Abou Demba (sans club), Souleymane Karamoko (AS Nancy, D2 France), Aly Abeid (Valenciennes FC, D2 France), Houssen Abderrahmane (Royal Francs Borains, D3 Belgique), Abdoulkader Thiam (US Boulogne, D3 France).

Milieux de terrain : Mohamed Dellah Yaly (Sans club), Guessouma Fofana (CFR Cluj, D1 Roumanie), Ibréhima Coulibaly (Le Mans FC, D3 France), Yacoub Sidi (AS Vita Club Kinshasa, RD Congo), Khassa Camara (NorthEast United FC, D1 Inde), Almike Moussa N'Diaye (Grand Ouest Association Lyonnaise FC, D4 France), Mohsen Bodda (FC Nouadhibou, Mauritanie), Mahmoud Abdallahi (NK Istra 1961, D1 Croatie), Mohamed Soueid (FC Nouadhibou, Mauritanie), Beyatt Lekweiry

Attaquants : Aboubakar Kamara (Aris Salonique FC, D1 Grèce), Hemeya Tanjy (FC Nouadhibou, Mauritanie), Oumar Camara (Beroe Stara Zagora, D1 Bulgarie), Adama Ba (Renaissance de Berkane, D1 Maroc), Souleymane Doukara (Giresunspor, D1 Turquie), Idrissa Thiam (ASAC Concorde Nouakchott, Mauritanie), Pape Ibnou Ba (AC Le Havre, D2 France).