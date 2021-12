Togo: Libération confirmée de Ferdinand Ayité et Joel Egah

C'est l'information de ce réveillon de Nouvel an. Les journalistes Ferdinand Ayité et Joël Egah arrêtés et détenus depuis plusieurs semaines déjà sont libres depuis vendredi 31 décembre 2021.

C'est une information confirmée par leur avocat, Me Elom Kpadé. Toutefois, ils sont placés sous contrôle judiciaire. C'est ce que rapporte nos confrères d'Afreepress.

Déposés à la prison civile de Lomé depuis le 24 décembre 2021, le Directeur de publication du bihebdomadaire " L'Alternative " Ferdinand Ayité et le directeur de publication du journal " Fraternité " Joël Egah, interpellés depuis le 09 décembre 2021, sont accusés d' " outrage à l'autorité ", " incitation à la haine " et " diffamation ". Ceci, pour avoir critiqué " le double rôle des ministres pasteurs du gouvernement (ministre de la Justice et celui du Commerce) "au cours de l'émission " L'Autre Journal ", une production du journal L'Alternative et diffusée sur YouTube.