Maroc: Nouvel An - SM le Roi échange des messages de félicitations avec des Chefs d'État et de Gouvernement de pays frères et amis

Rabat — A l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2022, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé des cartes de vœux aux Chefs d'État et de Gouvernement des pays frères et amis, leur exprimant Ses sincères vœux de santé et de bonheur, tout en formulant le voeu que cette année apporte prospérité, paix, sécurité et progrès.

Par la même occasion, Sa Majesté le Roi a reçu des cartes et messages de vœux des dirigeants de ces pays ainsi que de hautes personnalités internationales, présentant au Souverain leurs vœux de santé et de bonheur et souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi.

Il s'agit, à ce jour, de :

- Leurs Majestés le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, et la Reine Rania Al Abdallah;

- Son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, Président de l'État des Émirats Arabes Unis;

- Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, Prince Héritier d'Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces armées des Emirats Arabes Unis;

- Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président de l'État des Émirats Arabes Unis, Président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï;

- Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir de l'État du Koweït;

- S.E.M. Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République Arabe d'Egypte;

- S.E.M Kais Saied, Président de la République de Tunisie;

- S.E.M Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine

- Sa Majesté le Roi Philippe, Sa Majesté la Reine Mathilde, Royaume de Belgique;

- S.E.M Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie;

- S.E.M Sergio Mattarella, Président de la République d'Italie;

- S.E.M Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée Équatoriale;

- S.E.M Zoran Milanovic, Président de la République de Croatie;

- S.E.M Ilham Aliyev, Président de la République d'Azerbaïdjan;

- S.E.M Janos Ader, Président de la République de Hongrie;

- S.E.M Andrzej Duda, Président de la République de Pologne;

- S.E.M Volodymyr Zelensky, Président de l'Ukraine;

- S.E.M Aleksandar Vučić, Président de la République de Serbie;

- S.E.M Nguyễn Xuân Phúc, Président de la République socialiste du Vietnam;

- S.E.M Moon Jae-in, Président de la République de Corée;

- S.E.M Paul Kagame, Président de la République du Rwanda;

- S.E.Mme Sahle-Work Zewde, Présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie;

- S.E.M Gurbanguly Berdimuhamedow, Président du Turkménistan;

- S.E.M Miloš Zeman, Président de la République tchèque;

- S.E.Mme Mary Simon, Gouverneure générale du Canada;

- S.E.M Jens Stoltenberg, Secrétaire général de l'OTAN.