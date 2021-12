Cote d'Ivoire: Sécurisation des fêtes de fin d'année - Plus de 17000 forces de sécurité déployées

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, a, dans la nuit du jeudi au vendredi, visité le dispositif sécuritaire mis en place.

Le haut commandement en charge de la sécurisation du territoire national pour les fêtes de nouvel an a déployé un effectif de 17860 hommes. Ce déploiement vise à garantir la quiétude de la population ivoirienne en cette fin d'année.

C'est pour vérifier l'efficacité du dispositif sécuritaire mis en place dans le district d'Abidjan, que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, a effectué dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 décembre 2021, une tournée dans plusieurs bases des forces en charge de la défense et de la sécurité. Notamment, la visite du dispositif sécuritaire " mirador 2021 " de la préfecture de police d'Abidjan, coordonné par le Centre opérationnel de la police nationale (Copn), celle du dispositif d'intervention des sapeurs-pompiers militaires de l'Indenié.

Dans le cadre de cette mission, l'émissaire du gouvernement a, au nom du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, félicité le personnel de la police nationale pour son professionnalisme suite aux récents événements d'Arrah où le pire a pu être évité. Sans oublier d'exprimer sa fierté aux promus au grade supérieur. Notamment, la promotion de deux contrôleurs généraux, en l'occurrence Mme Kambilé épouse Palé Elie, directrice de cabinet chargée de la sécurité et l'Inspecteur de police Binaté Abdouldramane, au grade d'Inspecteurs généraux de police et de six autres personnes au grade de contrôleurs généraux de police.

Profitant de l'occasion, Diomandé Vagondo a invité le personnel de la police à mettre le social au centre de leurs actions pour plus d'efficacité.

A l'occasion, le directeur général de la police nationale, l'administrateur général de police Kouyaté Youssouf, a, au nom du personnel, traduit sa reconnaissance au Président de la République.

" ... Je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de dire merci au Président de la République, chef suprême des armées qui a bien voulu avec votre avis très favorable, élever au grade d'Inspecteurs généraux, deux des nôtres et six contrôleurs généraux, ici présents. Nous venons vers vous de bien vouloir transmettre nos remerciements, notre gratitude au Chef de l'Etat. Merci à vous également M. le ministre pour ce que vous faites pour le renforcement des capacités de la police. Au volet social, pas plus tard qu'hier, c'est votre épouse, à la tête d'une importante délégation, qui a fait le tour de tous les grands malades de la police en commençant par Foua Bi, malade depuis 2002 ", a précisé le directeur général de la police nationale.