Cote d'Ivoire: 2e édition du " Nhaa Hii Festival " - La culture Wê, véritable produit d'appel du tourisme local

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a pris part à la 2e édition du Naahii Festival de Toulepleu qui s'est tenue les 28 et 29 décembre.

Ce festival, une initiative de la Présidente du Conseil régional du Cavally et Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Anne Désirée Ouloto , est la démonstration que la culture est un véritable produit d'appel du tourisme.

Autour du thème " Le palmier à huile et le raphia dans la vie quotidienne : pratiques, résilience et cohésion sociale ", les paysans, artisans et les vaillantes populations de l'Ouest montagneux et forestier ont démontré leur savoir-faire ancestral pluriel et l'intérêt de préserver et promouvoir celui-ci. Notamment aux plans des arts vestimentaires et culinaires.

Étant donné que l'huile de palme est un ingrédient présent dans les mets authentiques du peuple Wê et que le raphia est un matériau au coeur de l'habillement par le tissage de son écorce. Mais aussi exploité par ses feuilles dans l'architecture et la décoration, et par la distillation du tronc, la source d'un breuvage exquis.

Rappelons que Toulepleu à quelques 700 bornes d'Abidjan, est une ville-phare de la région du Cavally. Le département de Toulepleu est une aire géographique, culturelle et cosmopolite qui compte six (6) sous-préfectures, 60 villages repartis en sept (7) grandes tribus et trois (3) cantons.