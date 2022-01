Gabon: "Je souhaite que 2022 soit véritablement une année d'accélération de la transformation positive" Fabrice Ntchango

Fabrice Ntchango, CEO de Akewa Accélérateur, "Prix Capacity Building Grant 2021" a délivré un message de nouvel an aux Gabonais, à ses collaborateurs. Il implore Dieu Tout Puissant afin qu'il accorde sagesse et clairvoyance à celles et ceux qui dirigent ce grand navire appelé Gabon.

Chers tous,

2021 s'en va, 2022 s'en vient...nul ne sait, si ce n'est Dieu, de quoi sera fait demain. Alors je profite de cet instant particulier pour souhaiter à mon pays le Gabon et à tout son peuple une nouvelle année faste, une année pleins d'accomplissement, une année de bonheur pour tous, une année de progrès, une année de paix.

Oui que l'année 2022 soit une année de réconciliation, une année où la solidarité sociale, la promotion du mérite et de l'égalité des chances seront nos maîtres mots.

Pour cela j'implore Dieu tout puissant afin qu'il accorde sagesse et clairvoyance à celles et ceux qui dirigent ce grand navire appelé Gabon.

En effet, l'année 2021 a, une fois de plus, été fortement marquée par la pandémie mondiale à la Covid-19. Nous avons ressenti le poids des difficultés à surmonter nos charges habituelles alors que nos autorités mettaient en œuvre afin de trouver des solutions idoines permettant de limiter les dommages causés par cet ennemi invisible qu'est la Covid-19.

Parmi ces solutions, il y a, non seulement, le respect strict des mesures barrières mais il y a aussi la vaccination. Seulement, cette dernière divise les Gabonais et engendre des polémiques légitimes. En effet, il faut le reconnaître, même dans les plus grandes puissances, le vaccin anti-covid-19 n'apparaît pas encore comme la panacée. En France par exemple, 70% de la population est vaccinée pourtant la Covid-19 continuent à faire des victimes y compris parmis les personnes vacciner.

Au Gabon, plusieurs compatriotes doutent, nombreux sont crantifs. Ils sont dans leur droit d'exprimer des inquiétudes tout comme les personnes vacciner sont en droit de faire confiance à la science et inciter au plus grand nombre.

Dans tous les cas, le gouvernement gabonais doit être aux côtés de tous. Aux côtés des personnes vaccinées et celles non vaccinées. La santé des Gabonais est une question sensible, elle ne peut trouver une solution durable ni par la force, ni par la manipulation, ni par la division. Face au Covid-19, les fils et filles du Gabon doivent s'unir dans la concorde et la fraternité.

La politique de solidarité sociale voulue par le Président de la République, ne peut se contredire en voulant faire soudainement faire du business autour de la Covid-19. Certes le Président de la République nous invite tous à la vaccination, mais il mérite pas, qu'au prétexte de la vaccination anti-covid19, on fragilise économiquement le peuple gabonais.

Si l'on ne peut pas revenir à la gratuité du test Covid-19 normal, alors revoyons considérablement les nouveaux prix proposés. En effet, cette nouvelle grille tarifaire ne cadre pas avec la réalité socio-économqiue du Gabonais lambda. Je préconise le prix de 5000 fcfa pour un test Covid-19 PCR normal avec une validité d'une semaine. Prélever 20.000 Fcfa de test PCR à un Gabonais toutes les deux semaines n'est pas possible, quelque soit le motif. Nos élèves et étudiants ne peuvent pas supporter cela, les jeunes stagiaires du programme CAJ( Contrat d'Apprentissage Jeunesse) ne peuvent pas supporter cela, le jeune agripreneur qui se lance à peine ou même la jeune fille mère coiffeuse qui doit payer son loyer à 80.000 Fcfa par mois et qui au même moment se bat toute seule pour subvenir à ses besoins et à celui de son fils ne peut pas supporter cela. Alors je veux paraphraser ici Omar Bongo Ondimba, " pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse, nous croyons en Dieu."

2021 a été également l'année de la reprise progressive de nos activités économiques, nous avons étés deconfinés, nombreux ont pu se relancer. Que 2022 soit une année tout aussi dynamique.

En 2021, plusieurs Gabonais se sont illustrés positivement, par exemple, nos Panthères du football ont pu se qualifier à la CAN2022, nous avons enregistré de très belles victoires dans plusieurs autres domaines. Malgré les difficultés, le drapeau gabonais a été valorisé. Que 2022 soit encore plus une année de victoires et d'accomplissement pour notre pays.

Je souhaite que 2022 soit véritablement une année d'accélération de la transformation positive, d'accélération de la croissance durable et profitable à tout le peuple gabonais. Que Dieu nous donne la force, la sagesse et les moyens de terminer nos projets.

Je suis conscients que pour cela, il est nécessaire de revenir à une vie normale. Oui le retour à une vie normale est possible. C'est déjà le cas dans plusieurs autres pays africains à l'image de la Cote d'Ivoire, du Cameroun, du Nigeria...alors que ces pays cités sont bien plus nombreux que le nôtre. Il faudrait que nous soyons sincères avec nous-mêmes, que les gabonaises et les gabonais démontrent une certaine maturité, une certaine responsabilité, et un sens de l'adaptation aux changements, une résilience nécessaire pour notre évolution.

Chers amis,

Je viens de tout coeur vous présenter mes voeux de santé, de bonheur et prospérité partagée pour cette nouvelle année.

En cette fin d'année 2021, j'ai aussi une forte pensée pour nos parents, nos amis et connaissances qui nous ont quittés, je prie Dieu de leur pardonner et de les recevoir auprès de lui.

J'ai également une pensée pour mes amis et collaborateurs qui m'accompagnent, qui m'encouragent et qui me soutiennent de prêt ou de loin, je vous remercie pour le soutien constant et pour votre amitié et votre engagement sincère. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Aimons vivants, aimons nous réellement, tenons nous la mains et avançons vers nos destinées.

Dieu sera toujours au contrôle. Je crois en Dieu et j'espère que Dieu, le Très miséricordieux, nous donnera l'occasion de vivre ensemble des moments encore plus heureux qu'en 2021.

Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais faisons nos devoirs avec amour et dévotion. Soyons le changement que nous voulons voir chez les autres, le changement positif que nous voulons vivre. Ainsi, rendons-nous digne de nos espérances.

Que l'année 2022 soit marquée par notre engagement sincère, un engagement vertueux.

Une fois de plus je vous souhaite une heureuse année 2022, je vous souhaite la santé, le bonheur, la paix, la réussite et la prospérité dans toutes vos entreprises. Puisse Dieu tout puissant vous garder et vous combler de ses grâces !