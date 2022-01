Algérie: Nouvel an 2022 - Le Président Tebboune présente ses vœux à l'ANP et aux corps médical et de sécurité

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté, vendredi, ses voeux à l'Armée nationale populaire (ANP), à la Gendarmerie nationale, à la police, à la protection civile, aux douanes et au corps médical à l'occasion de l'avènement du nouvel an 2022.

"Bonne année et meilleurs vœux à tous les officiers, sous-officiers et soldats de notre Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN). Vive l'Algérie, libre et altière", a tweeté le Président Tebboune.

"Aux éléments de la Gendarmerie nationale, au corps de la police et aux agents de la Protection civile et des douanes...meilleurs vœux de succès et de bonne santé à l'occasion du nouvel an 2022...Vive l'Algérie", a-t-il souligné.

Présentant ses vœux au corps médical, le Président Tebboune a écrit: "A tous les médecins et paramédicaux d'Algérie qui ne cessent de consentir des sacrifices pour le bien-être de l'Algérie, j'exprime, au nom du peuple algérien, les plus hautes marques de considération et de gratitude à l'occasion du nouvel an...Merci à vous illustres du pays".