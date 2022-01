Cote d'Ivoire: Recrudescence de la Covid-19 - Le Président Alassane Ouattara interpelle les populations

Face à la Recrudescence de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, le chef d'Etat, Alassane Ouattara lors de son discours à la nation, à la veille du nouvel an 2022, a lancé un appel à la population ivoirienne.

" J'invite donc, à nouveau, tous nos concitoyens à se faire dépister, vacciner et à respecter les mesures barrières... ", a-t-il conseillé aux populations. Bien avant, il a rappelé l'apparition de nouveaux variants dans le monde et la recrudescence de cas positifs en Côte d'Ivoire. Selon lui, la quasi-totalité des décès, dans son pays, concernent les personnes non vaccinées.

Concernant le plan de riposte économique et sanitaire, combiné à la résilience de l'économie ivoirienne, le chef d'Etat a soutenu que cela a permis de contenir les effets de la pandémie avec un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020 et 5 6,5% en 2021. Poursuivant, il a rassuré que cette dynamique se poursuivra en 2022 avec un taux de croissance projeté à environ 7%. Content du plan de riposte mis en place dans son pays, il n'a pas manqué de saluer les efforts du Premier ministre Patrick Achi et du Gouvernement puis de féliciter l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie.

Évoquant les actions du gouvernement au niveau de la santé, le président a rappelé la mise en œuvre de l'importante réforme hospitalière en vue d'optimiser l'accessibilité à des soins de meilleure qualité. Dans cette veine, il a cité la réhabilitation et la construction de plusieurs infrastructures achevées en 2021, sur l'ensemble du territoire national. Ce sont entre autres, le nouveau CHR d'Aboisso, du Service de Gynécologie Obstétrique du CHU de Treichville, de la phase 1 de l'Hôpital Général d'Adjamé, et du CHR de Daloa. Aussi dans le but consolider la mise en œuvre de la Couverture Maladie Universelle (CMU), le Président a rassuré que ce vaste programme se poursuivra avec l'objectif de rapprocher chaque Ivoirien, où qu'il se trouve sur le territoire national, d'un centre de santé bien équipé.