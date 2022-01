Cote d'Ivoire: Reconversion de diplômés sans emploi - Alassane Ouattara veut mettre en œuvre " l'école de la 2ème chance "

Le message de nouvel an 2022 a été l'occasion comme à son habitude pour le Président de la République Alassane Ouattara de dresser l'état de la nation. C'est dans ce cadre qu'il a annoncé à ses compatriotes que dans le déroulement de son projet " La Côte d'Ivoire, solidaire ", il entend mettre en œuvre l'école de la 2ème chance.

Il faut noter qu'en Côte d'Ivoire, l'inadéquation entre la formation et l'emploi fait que de nombreux jeunes diplômés se retrouvent à la fin de leur formation sans emploi. D'ailleurs un employeur de la place n'a pas manqué d'expliquer à des jeunes en quête d'emploi que lui en tant que recruteur cherche des talents et non des diplômés.

La proposition du Chef de l'Etat pourrait constituer une solution pour l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. " Nous mettrons aussi en œuvre l'école de la deuxième chance afin de reconvertir certains diplômés sans emploi, d'accompagner les jeunes sans diplôme ou qualification dans des métiers à visée d'insertion rapide, ainsi que dans leurs projets d'insertion professionnelle et sociale ", a indiqué Alassane Ouattara. Et d'ajouter qu'il veillera a renforcer le développement des centres de service civique dans l'ensemble du pays. A l'en croire cela est nécessaire pour " mieux transmettre à la jeunesse les valeurs de civisme, de travail et de leadership. "