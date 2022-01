Sénégal: Conjoncture économique - Les finances publiques du Sénégal restent performantes (Macky Sall)

Dans son traditionnel discours de fin d'année à la Nation, le Président de la République, Macky Sall, rappelle qu'en dépit d'une conjoncture économique défavorable, les finances publiques du Sénégal restent performantes. Ainsi, les recettes budgétaires de 2021 ont enregistré une hausse de 139 milliards, soit un accroissement de 5% par rapport à l'année 2020. De plus, l'Etat continue de déployer d'importants efforts pour contenir la flambée des prix.

Ainsi, pour la farine, le taux de la TVA a été ramené de 18 à 0%, et celui des droits de douane de 5 à 0%. Sur l'huile, la taxe d'ajustement a baissé de 5%. Pour le riz, la suspension de la TVA reste maintenue. En outre, les prix homologués du gaz butane sont restés stables, alors que ceux du carburant n'ont pas connu de hausse.

Les mesures de résilience face aux chocs extérieurs confortent la nécessité de réaliser au plus vite une souveraineté alimentaire, à la faveur du Plan d'Action Prioritaire Ajusté et Accéléré, dont l'agriculture, la pêche et l'élevage restent les piliers majeurs. " C'est pourquoi l'Etat a consenti un investissement de 60 milliards de F CFA en matériels et intrants agricoles pour la campagne hivernale, qui a généré des récoltes en hausse notamment pour le riz, l'arachide, le manioc, le niébé et le coton, entre autres spéculations. En soutien aux producteurs, le prix plancher du kilogramme d'arachides a été maintenu à 25O FCFA ", souligne le chef de l'Etat.

S'agissant de l'élevage, la subvention de l'achat de génisses laitières à haut potentiel génétique a été portée à 50%, sur une durée de dix ans. S'y ajoutent 8,5 milliards du Projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales, en faveur des femmes et des jeunes actifs dans les filières de l'élevage.

C'est dire que le gouvernement reste dans le temps de l'action et du travail qui façonnent le visage du Sénégal émergent, par la réalisation d'infrastructures de développement, rappelle le Président Macky Sall.

Sur l'étendue du territoire national, le pays est en plein chantier

Le 27 décembre dernier, le Président de la République a inauguré la première phase de la ligne du TER, de Dakar à Diamniadio, qui sera prolongée jusqu'à l'Aéroport International Blaise Diagne. D'autres projets, également importants dans l'amélioration de la circulation des personnes et des biens, ont été finalisés

Ainsi, trente chantiers sont actuellement en cours, conformément à la politique d'équité territoriale. Le Programme spécial de désenclavement portant sur plus de 2500 Km de routes sur l'étendue du territoire national, pour une durée de trois ans, a démarré. Les chantiers de ce Programme spécial mobiliseront 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-traitants, et généreront plus de 50.000 emplois, annonce le Président Macky Sall.

Sur le transport urbain et interurbain, après deux années de renégociation du contrat initial qui remonte à 2009, désormais, la société concessionnaire est ouverte à l'actionnariat national. La redevance domaniale annuelle, qui était de 1000 FCFA seulement dans l'ancien contrat, est maintenant fixée à 2% du chiffre d'affaires de la société, avec un minimum de 800 millions de F CFA par an à payer au Trésor public, rappelle le Président.

Le Président a en outre formulé son vœu de poursuivre des initiatives et programmes d'autonomisation et de protection des femmes, par la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. "Parce que les femmes sont grand-mères, mères, épouses, sœurs, filles et nièces ; toute violence contre une femme est une blessure faite aux valeurs qui soutiennent l'harmonie de la famille et de la communauté. En améliorant la condition féminine, nous aidons à transformer positivement notre société", a-t-il notamment dit.