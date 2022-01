Sénégal: Elargissement de la carte sanitaire - Macky Sall liste ses réalisations

Dans son discours de ce vendredi, le Président de la République a informé que son Gouvernement a considérablement élargi la carte sanitaire et relevé le niveau du plateau médical du Sénégal, avec, entre autres réalisations.

A ce titre, il cite notamment " 5 hôpitaux dotés d'équipements de dernière génération, à Sédhiou, Kaffrine, Kédougou, Touba, et Agnam ; la mise aux normes de 9 Services de réanimation et 12 Services d'accueil des urgences ; l'acquisition de nouveaux équipements : scanners, IRM, appareils d'endoscopie et de mammographie, et accélérateurs de particules pour le traitement du cancer ".

Macky Sall a dit avoir également lancé le chantier du Centre national d'oncologie, dédié à la lutte contre le cancer, et celui de la Polyclinique moderne de l'hôpital Principal de Dakar ; ce qui contribuera à réduire sensiblement les évacuations sanitaires coûteuses.

S'agissant des ressources humaines, explique Macky Sall, 500 médecins et 1000 personnels paramédicaux ont été recrutés, en plus de la contractualisation de 45 médecins, 400 infirmiers et 400 sages-femmes.

" Nous déployons tous ces efforts dans un contexte mondial difficile, marqué par le renchérissement des importations à cause de la perturbation des chaînes de logistique, du coût élevé du fret et des restrictions sévères sur l'offre de biens et services ", a indiqué le chef de l'Etat.