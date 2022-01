Sénégal: Covid-19 - Macky évalue l'an 2 de la Covid

Le chef de l'Etat s'est exprimé en cette fin d'année lors de son discours à la nation. Pour cette année, le président a commencé par la situation sanitaire qui sévit actuellement.

" Pour la deuxième année consécutive, je m'adresse à vous dans le contexte difficile de la pandémie COVID-19. Le virus est toujours là, et le nombre de cas positifs est en nette augmentation depuis quelques semaines ", a déclaré Macky Sall.

Il appelle au respect des règles sanitaires, au port du masque et à la vaccination ; surtout que le vaccin est disponible, " avec plus de 5 millions de doses reçues à ce jour, et que c'est le seul moyen de prévenir les cas graves ", dit-il.

Il évalue le système mis en place. " Ainsi, les unités de test PCR que nous avons installées dans nos 14 régions, et les kits de test rapide, dénommés Saytu, mis au point par l'Institut Pasteur de Dakar, contribuent à faciliter le diagnostic. En outre, cette année encore, nous avons considérablement élargi notre carte sanitaire et relevé le niveau de notre plateau médical ", nomme-t-il avant de détailler:

➢ 5 hôpitaux dotés d'équipements de dernière génération,à Sédhiou, Kaffrine, Kédougou, Touba, et Agnam ;

➢ la mise aux normes de 9 Services de réanimation et 12 Services d'accueil des urgences ;

➢ l'acquisition de nouveaux équipements : scanners, IRM, appareils d'endoscopie et de mammographie, et accélérateurs de particules pour le traitement du cancer.

Nous avons également lancé le chantier du Centre national d'oncologie, dédié à la lutte contre le cancer, et celui de la Polyclinique moderne de l'hôpital Principal de Dakar ; ce qui contribuera à réduire sensiblement les évacuations sanitaires couteuses.

S'agissant des ressources humaines, le personnel médical a été renforcé avec 500 médecins et 1000personnels paramédicaux recrutés, en plus de la contractualisation de 45 médecins, 400 infirmiers et 400 sages-femmes.