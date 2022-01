Sénégal: Macky Sall sur la Covid-19 - " Le virus est toujours là "

Dans son discours à la Nation vendredi à l'occasion du Nouvel An, le chef de l'Etat Macky Sall a lancé un nouvel appel à la vaccination pour venir à bout de la pandémie de Covid-19.

" Pour la deuxième année consécutive, je m'adresse à vous dans le contexte difficile de la pandémie Covid-19. Le virus est toujours là, et le nombre de cas positifs est en nette augmentation depuis quelques semaines ", a-t-il déclaré. " Une fois de plus, j'appelle au respect des règles sanitaires, au port du masque et à la vaccination ; surtout que le vaccin est disponible, avec plus de 5 millions de doses reçues à ce jour, et que c'est le seul moyen de prévenir les cas graves ", a ajouté le Président de la République.

Toutefois, Macky Sall a relevé qu'à l'épreuve de la crise, notre système de santé reste résilient. " Nous le devons au dévouement et à l'expertise de notre personnel de santé, que je salue et encourage. Nous le devons aussi aux importants investissements consentis par l'Etat ", a-t-il ajouté. Rappelant que " les unités de test PCR que nous avons installées dans nos 14 régions, et les kits de test rapide, dénommés Saytu, mis au point par l'Institut Pasteur de Dakar, contribuent à faciliter le diagnostic ".