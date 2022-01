Tunisie: Equipe Nationale - Touzghar préféré à Jebali - Des choix et des hommes...

A chaque fois qu'il est interrogé sur un joueur, Touzghar en particulier convoqué à la place de Jebali, ou même sur le départ de son adjoint Adel Sellimi, le sélectionneur national affirme qu'il assume pleinement ses choix. Après la CAN du Cameroun, un bilan sera fait.

Soucieux de son image de technicien et l'idée reçue qu'on porte sur lui, celui d'un " entraîneur effacé ", Mondher Kebaïer a sorti ses griffes ces derniers jours, histoire de se défendre, n'hésitant pas à aller à la confrontation. A tort ou à raison, il s'en est pris à deux de nos confères. Son argument principal : il refuse qu'on s'attaque gratuitement à sa personne et de se moquer de lui. Toutefois, son agressivité, mercredi dernier, reste un égarement de conduite

Cela dit, Mondher Kebaïer a répété à qui veut l'entendre que c'est lui le maître à bord et qu'il assume pleinement la responsabilité de ses choix : "Je suis le capitaine à bord. En tant que premier responsable de l'équipe nationale, mon rôle est de protéger les joueurs et les membres de mon staff. En prévision de la CAN, nous avons le droit de convoquer 28 joueurs. J'ai fait le choix d'avoir 4 gardiens de but et 24 joueurs de champ par mesure de précaution en rapport avec le covid et les blessures", a-t-il notamment déclaré.

" Cela fait trois mois que je le suis... "

La convocation d'un joueur en particulier a fait couler beaucoup d'encre, celle de Yoann Touzghar. " J'ai choisi Wahbi Khazri, Yoann Touzghar et Seifeddine Jaziri pour occuper les postes d'attaquants de pointe. Issam Jebali fera son retour au mois de mars. J'ai parlé avec lui, ces trois derniers jours, et il comprend parfaitement mon approche. De toute manière, trois mois, ça passe vite en football. ", a-t-dit avant de poursuivre : "Cela fait trois mois que je suis la prestation de Touzghar avec son club, l'ES Troyes AC. Il a accompli de belles choses et il entre bien dans mes plans. C'est un choix que j'assume pleinement ".

Viendra le temps du bilan...

Et décidément, celui qui porte l'idée reçue d'entraîneur " pacifique " s'en est révolté. Loin des images de bienveillance de la cérémonie d'hommage rendu à Adel Sellimi, le départ de ce dernier, à quelques jours de la CAN, n'est pas fortuit.

Et même s'il tient à ne rien déballer de la cuisine interne de la sélection, le sélectionneur national a dit, à demi-mots, qu'il a décidé de prendre les choses en main à même de le payer de sa personne : " Pour le moment, il n'y a pas d'idée de remplacer Adel Sellimi. Je continuerai à diriger le staff technique national avec Jalel Kadri jusqu'à la fin de la CAN. Viendra par la suite le temps du bilan. S'il y a un changement, ou pas du reste, pour le staff technique, la décision sera prise après la CAN. J'ai fait des choix en prévision du tournoi continental. J'en suis le premier responsable", a-t-il martelé.

Cela dit, Mondher Kebaïer n'aura pas d'excuses.

Cette CAN du Cameroun, c'est la sienne et on a bien compris que même s'il reste, Jalel Kadri assurera sa tâche d'adjoint sans prétentions. Une chose est sûre : la sortie d'Adel Sellimi a un lien direct avec l'ambiance au sein des vestiaires. Hanibal Mejbri, ignoré par ses équipiers sur le terrain un certain temps ou encore la non convocation de Moez Hassen et sa réaction qui s'en est suivie : autant d'éléments qui ont fait que l'ambiance au sein du Club Tunisie n'a pas été saine, ces dernières semaines. Il a fallu faire le ménage.