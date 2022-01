Tunisie: Au grè du flux - Il était une fois la Révolution

analyse

"Aujourd'hui, je refais ainsi la définition de la Révolution: une grande lumière mise au service d'une grande justice". (Victor Hugo)

Après quelques soulèvements qui ont jalonné notre Histoire, ce qui paraissait impossible, considéré comme inévitable même, eut lieu. Un cri a jailli, au cœur du pays, un 17 décembre, à Sidi Bouzid, répercuté par les villes environnantes, simultanément ou quelques jours après, comme à Jendouba, au Kef, entre autres. La contestation gagna, très vite, toutes les régions. L'étincelle embrasa villes et villages et devint incendie. Inattendue, la Révolution naquit subitement, imposa sa loi à la rue qui accueillit des milliers de manifestants, partout, emportés par le désir d'exprimer colère et revendications.

Le feu couvait depuis des décennies de dictature et attendait son heure pour flamber. L'acte désespéré d'un jeune, qui, de dépit, s'immola, exaspéré par l'injustice d'un système inégalitaire, déchaîna colère et indignation. La réponse du régime fut la répression, les arrestations et les coups de feu. Des martyrs tombèrent dont on ignore, aujourd'hui, le nombre. La rage se propagea, la colère gronda jour et nuit. Ce fut le premier acte fondateur de la Révolution.

Le 14 janvier, une explosion de la parole, après 23 ans de silence assourdissant, de censure, de bâillons, de libertés spoliées. Images, pancartes et caricatures furent exhibées, slogans et chants engagés scandés. L'Avenue Bourguiba, bondée de jeunes et d'aînés, connut son jour de gloire. Ils étaient, tous, venus, ils étaient, tous là, déterminés, sans peur, sans crainte, émus de se retrouver, de respirer, d'entonner l'hymne national et de vivre le jour des merveilles.

Un jour de retrouvailles, d'union, de protestation, de révolte contre un régime dictatorial qui a verrouillé les libertés, arrêté tout dissident, emprisonné et torturé tout opposant. Ils ont arraché leurs muselières et la parole a déferlé, tel un torrent, libre et souveraine. Des vagues successives de manifestants exprimant les mêmes revendications. Les cris montaient, atteignaient les autres villes et unissaient un peuple qui défiait un dictateur se croyant invincible, mais qui, le soir même, quitta le pays. Un moment unique, jamais vécu, le second acte fondateur de La révolution pacifique, sans partis, sans leaders, dont le langage juste et pertinent a trouvé les mots, au bon moment. Ces mots étaient action "seule la violence brutale est muette", comme l'a écrit Hannah Arendt.

Dire que la tyrannie n'est pas un destin et que l'avenir est forgé par la volonté du peuple. Dire la haine d'un régime policier et corrompu, crier, hurler les mots longtemps tus, les écrire sur les pancartes et les murs, répéter le slogan "Emploi, Liberté et Dignité" devenu marqueur linguistique de la Révolution et remercier les centaines de personnes qui ont contribué, à travers Facebook, à transmettre les informations auxquelles les habitants de l'intérieur du pays n'ont pu accéder car censurées par le régime, "Merci le peuple! Merci Facebook!" L'impossible devint communicable. La société civile a émergé et décidé d'être présente et vigilante.

"Sortez de vos tanières!", avait écrit Abdelwahab Meddeb, son appel fut réalité et les lieux publics étaient devenus tribunes, journaux, magazines, médias ont foisonné. Débats incessants sur l'Histoire, la mémoire, l'identité, la "tunisianité", les racines ont proliféré, les créations aussi: littérature, cinéma, théâtre poussèrent les portes des interdits et des tabous.

Besoin de réappropriation de l'Histoire, de rupture avec le passé politique, l'autoritarisme, le pouvoir despotique intransigeant et tyrannique. Besoin d'un pacte entre le peuple et les acteurs politiques, d'un dialogue national, d'un changement total avec le passé, mais aussi des interrogations sur la transition, sur les défis économiques et sociaux.

Une longue effervescence dura jusqu'aux élections qui ont vu émerger un nombre inouï de partis, le retour des islamistes de l'étranger, le réveil des cellules dormantes, la visibilité des extrémistes, leur appropriation des mosquées transformées en tribunes et des lieux publics afin de faire leur campagne politique, de s'accaparer du pouvoir et réaliser leur objectif d'islamiser la société. Après l'euphorie, le désenchantement: le discours religieux divisa la société, utilisa la manipulation, l'hypocrisie, le mensonge, la violence verbale. Les islamistes gagnèrent les législatives et tous les espoirs volèrent en éclats. La société civile ne cessa de battre le pavé, de s'indigner, de protester, de dénoncer les manœuvres islamistes.

Toutes les élections n'ont pas été transparentes jusqu'en 2019

Nous avons traversé le pire: les assassinats de politiques, de militaires, de forces de l'ordre et de citoyens. Le parlement devint le lieu de la discorde. Abattement, désespérance, désarroi, à cause de la situation désastreuse sur les plans politique, économique et social. Les secteurs clefs : l'enseignement, la santé et le transport ont été touchés de plein fouet, les classes pauvres et moyennes souffraient et continuent de souffrir, à cause de la flambée des prix, de la corruption, d'un sentiment d'abandon.

Plus de dix ans de descente en enfer, où tout semblait s'écrouler, les acquis menacés, un discours politique haineux, des conflits entre partis et entre élus, le mépris, les querelles, les insultes, le rejet, la marginalisation des femmes, la régression dans tous les domaines, les cris, les hurlements, le discours homophobe, sexiste, raciste, les conflits incessants. Le 25 juillet, le gel du parlement est décidé par le Président. Sentiment de soulagement car le pays était devenu ingouvernable: guerre entre les députés, guerre des corporations, contestation dans certaines régions déshéritées. Sur le plan politique, absence de vision, de programme. Les partis ne sont plus acteurs, le pays dérive vers le chaos.

Attente légitime de la suite des événements, même si on sait que toutes les révolutions ont besoin de temps, parfois de siècles. Malgré toutes les difficultés que rencontre le pays, les obstacles et les nombreux défis, l'espoir survit, si nous évitons les écueils. "Il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience", affirmait Jean Jaurès.

Elle est réalisée au nom de la pensée. Incertitude, certes, mais, il s'agit de réagir et d'éviter la violence. Un changement réel et palpable est nécessaire: défaire les pouvoirs autoritaires, changer l'action politique, avoir une nouvelle conception de la citoyenneté présente et agissante et la moralisation de la politique. L'espace public doit être un espace de cohésion, un pacte social doit émerger, un personnel politique compétent pour exhorter au travail et à l'effort. La justice doit assumer son rôle, assurer l'égalité entre citoyens, entre hommes et femmes, appliquer la loi dans un Etat de droit. Prendre son destin en main et construire une citoyenneté viable qui défend les libertés.

La reconnaissance des régions défavorisées, la libération des énergies, malgré le désenchantement. Redresser la barre exige une volonté réelle de dépasser la crise actuelle. Notre démocratie est encore balbutiante, inachevée. Le droit, la liberté et la participation sont à instaurer tout comme la liberté d'expression, de créer, la liberté de la presse. Encourager le dialogue, fédérer les efforts, l'intelligence collective, assurer l'égalité dans l'accès au savoir, à la connaissance, aux soins, aux droits, redonner confiance en la justice est nécessaire. Un défi urgent doit être relevé : sauver une jeunesse qui se détourne de la politique, se désespère, déserte l'école, lui donner le droit de construire son avenir, l'impliquer dans les choix politiques, ouvrir les institutions à la parole citoyenne, lui insuffler de l'espoir.

Le processus continue, dans la douleur, mais il continue. Élever la conscience pour faire vivre les combats indispensables dans une démocratie, lutter contre le renoncement, donner droit de cité au savoir et aux arts, revitaliser la démocratie, débattre, s'interroger, conjuguer la Révolution au présent et au futur, ouvrir le chemin de l'espérance, un chemin que le rêve commun éclaire.