Sénégal: Bombardier-Balla Gaye 2, ce samedi - Entre revanche et confirmation

Le B52 de Mbour, Bombardier et le fils de feu Double Less, Balla Gaye 2, donneront le coup d'envoi du premier combat de la nouvelle année le samedi 1er janvier 2022, à l'Arène nationale. Cette grande affiche, organisée par le promoteur de lutte Gaston Mbengue, promet de chaudes empoignades.

Après avoir connu deux reports, celui du 31 juillet 2021, puis du 28 novembre, le combat Balla Gaye 2 - Bombardier se disputera finalement demain samedi, 1er janvier 2022, à l'Arène nationale. Déjà la tension est dans les deux camps avec la promesse faite par les deux lutteurs de combattre pleinement. Balla Gaye 2, de son vrai nom Omar Sakho, également surnommé " Le lion de Guédiawaye " a promis la victoire à ses fans lors de son open press qui s'est tenu au stade Amadou Barry de Guédiawaye.

" Ce combat est une revanche pour moi et pour mes fans. Je vais leur ramener la victoire. Je suis allé à l'étranger pour me préparer. Je veux la victoire, c'est pourquoi je me suis bien préparé ", a déclaré le fils de feu Double Less. Très sûr de lui, le chef de file de l'école de lutte Balla Gaye assure qu'il va diriger le combat et battre son adversaire.

À son avis, le dernier combat qui les avait opposés sera différent de celui de demain. " Les temps passent et les choses changent. Je ne suis plus le Balla Gaye 2 qu'il a battu et il en saura quelque chose le jour du combat. J'ai un bon encadrement, un bon staff technique, je prépare bien mes combats ", a assuré le tombeur de Modou Lô.

Le lutteur a souligné toutefois qu'il respecte bien son adversaire. " Bombardier est un champion, un adversaire que je respecte. Il a commencé à lutter avant mon arrivée dans l'arène. Je ne peux que le respecter pour son expérience. J'ai voyagé deux fois pour préparer ce combat, parce que je veux prendre ma revanche. Rien que la victoire ne m'intéresse ", a-t-il souligné.

De son côté, le B52 de Mbour, Bombardier, a donné la réplique à son adversaire lors de son open de press, à Mbour. " Ce sont des paroles de lutteurs, moi je ne suis pas un lutteur qu'on intimide. Je ne suis pas un sportif qu'on défie. Le B52 de la Petite Côte de rassurer : " Je ne fuirais pas et je ne suis pas un peureux, cela ne fait pas partie de moi. Je ne suis pas de ceux qui prennent la fuite devant un homme ", a-t-il martelé.