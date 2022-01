Afrique: Des Lions Indomptables "Cinq Etoiles"

A deux longueurs de l'Egypte, l'équipe la plus titrée, le Cameroun compte cinq titres de Coupe d'Afrique des Nations à son actif. Les Lions Indomptables qui ont participé pour la première fois à la compétition phare du continent en 1970 ont attendu 1984 pour obtenir leur premier sacre.

Ils ont par la suite remporté le titre en 1988, 2000, 2002 et 2017.

Cote d'Ivoire 1984

Tiré au sort dans le groupe A, le Cameroun a commencé sa campagne par une défaite 1-0 contre l'Egypte. Les Lions ont ensuite répondu avec une victoire 4-1 sur le Togo, avant de battre la Côte d'Ivoire hôte 2-0 pour atteindre les demi-finales. Ils ont vaincu l'Algérie lors d'une séance de tirs au but 5-4 après un match nul et vierge à la fin du temps réglementaire, atteignant ainsi la finale pour la première fois de leur histoire. Malgré un but concédé dès la dixième minute contre le Nigéria, René Brice N'djea, Theophile Abega et Ernest Lottin-Ebongue ont marqué chacun un but, permettant aux Lions indomptables de gagner 3-1 pour être sacrés pour la toute première fois.

Entraîneur : Radivoje Ognjanovic (Yougoslavie)

Finale : Cameroun 3-1 Nigeria

Meilleur buteur : Theophile Abega (3 buts)

Maroc 1988

Après avoir perdu la finale de 1986 face à l'Egypte aux tirs au but, le Cameroun a décroché son deuxième titre de Coupe d'Afrique au Maroc. Les Lions ont été tirés au sort dans le groupe B où ils ont commencé par une victoire vengeresse 1-0 sur l'Egypte, le légendaire Roger Milla marquant l'unique but. Milla a de nouveau marqué lors du match nul 1-1 contre le Nigéria, avant que les Lions Indomptables n'obtiennent un autre match nul et vierge face au Kenya pour atteindre les demi-finales, où ils ont affronté le Maroc, pays hôte. Cyrille Makanaky a marqué à 12 minutes de la fin permettant au Cameroun d'atteindre la finale pour la troisième fois consécutive. Cette fois, un but d'Emmanuel Kunde depuis le point de penalty a suffi pour vaincre le Nigeria 1-0 et remporter le trophée de la CAN pour la deuxième fois.

Entraîneur : Claude Le Roy (France)

Finale : Cameroun 1-0 Nigeria

Meilleur buteur : Roger Milla (2 buts)

Ghana / Nigeria (2000)

Le Cameroun a remporté son troisième titre de la CAN lorsque le Ghana et le Nigéria ont co-organisé le tournoi en 2000. Placés dans le groupe A, les Lions indomptables ont commencé leur campagne avec un match nul 1-1 avec le Ghana hôte en match d'ouverture, suivi d'une victoire 3-0 sur la Côte d'Ivoire. Malgré leur défaite 1-0 contre le Togo, ils ont tout de même terminé en tête du groupe à la différence de buts pour atteindre les quarts de finale, où ils ont battu l'Algérie 2-1. Un doublé de Patrick Mboma et un but de Samuel Eto'o ont éliminé la Tunisie 3-0 en demi-finale, tandis que le Cameroun atteignait la finale pour affronter les autres hôtes, le Nigeria. Eto'o et Mboma ont marqué à nouveau, mais le Nigéria est revenu au score pour arracher un 2-2 lors du temps réglementaire. Mais c'est le Cameroun qui a eu le dernier mot en s'imposant 4-3 aux tirs au but.

Entraîneur : Pierre Lechantre (France)

Finale : Cameroun 2-2 (4-3 TAB) Nigeria

Meilleur buteur : Samuel Eto'o, Patrick Mboma (4 buts)

Mali 2002

Le Cameroun a remporté son quatrième titre de la CAN en 2002 au Mali. Les tenants du titre ont terminé dans le groupe C avec un maximum de points, battant la RD Congo et la Côte d'Ivoire 1-0 et le Togo 3-0. En quart de finale, un but de Patrick Mboma a suffi pour battre l'Egypte 1-0 et fixer un rendez-vous avec les hôtes maliens en demi-finale, où les Lions indomptables ont obtenu une victoire 3-0 pour atteindre la finale. Après un match nul et vierge contre le Sénégal à la fin du temps réglementaire, le Cameroun s'est imposé 3-2 aux tirs au but pour décrocher son quatrième titre de la CAN, sans encaisser de but dans la foulée.

Entraîneur : Winfried Schafer (Allemagne)

Finale : Cameroun 0-0 (3-2 TAB) Sénégal

Meilleur buteur : Patrick Mboma, Salomon Olembe (3 buts)

Gabon 2017

Quinze ans après avoir remporté son quatrième titre, le Cameroun a ajouté une cinquième étoile sur son maillot en 2017 au Gabon. Les Lions Indomptables ont entamé leur campagne du groupe A avec un match nul 1-1 contre le Burkina Faso, avant de battre les débutants de la Guinée-Bissau 2-1. Un match nul et vierge contre le Gabon, pays hôte, a assuré une place en quart de finale au Cameroun, où il a battu le Sénégal aux tirs au but après un score nul et vierge après la prolongation. Un 2-0 contre le Ghana en demi-finale a permis au Cameroun de se hisser jusqu'en finale face à l'Egypte, détentrice du record de titres. Après avoir été menés, Les Lions Indomptables sont revenus au score marquant deux fois par Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubakar après la pause pour remporter leur cinquième titre.

Entraîneur : Hugo Broos (Belgique)

Finale : Cameroun 2-1 Egypte

Meilleur buteur : Michael Ngadeu-Ngadjui (2 buts)