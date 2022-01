Algérie: Skikda/Incendies - Programme intensif pour régénérer les forêts

Skikda — La conservation des forêts de la wilaya de Skikda a élaboré un programme de reboisement intensif pour régénérer et reverdir les aires forestières détruites par les incendies de l'été 2021.

Ce programme qui vise les centaines d'hectares de forêts et de cultures agricoles ravagées par les feux de l'été passé, implique dans sa mise en œuvre les acteurs de terrain notamment les associations, les bénévoles et les diverses directions exécutives.

Selon le même responsable, 25.800 plants d'arbres ont été plantés sur une superficie de 31 ha à travers 23 sites répartis sur 17 communes de la wilaya ayant enregistré des incendies l'été dernier, relevant que la conservation des forêts s'attèle, dans le cadre de l'indemnisation de 1.233 agriculteurs dont les vergers ont été détruits, à planter 28.296 arbres fruitiers et 19.379 oliviers.

Dans le même contexte, il a été procédé dernièrement dans les localités forestières d'Oum El Begrat, dans la commune de Ben Azouz, à la mise en terre de 1.950 plants de chêne-liège, une essence dont cette partie de la wilaya est réputée.

Cette opération qui a coïncidé avec la célébration de la journée nationale de l'arbre, a été réalisée dans le cadre du reboisement des surfaces forestières ravagées par les flammes durant l'été dernier et devrait être étendue à toutes les aires forestières et montagneuses.

L'opération a aussi touché les forêts de Tamalous, Collo et Beni Zid à travers les régions de Hermala et Zerouba, où 3.000 plants de chêne liège ont été également mis en terre.

Dans ce même contexte, la conservation des forêts a signé 22 conventions avec des associations en lien avec l'environnement, dont "El Khawarizmi" activant dans la commune de Tamalous, l'association "Brik 21", l'association de promotion de la femme rurale et celle de la pêche pour contribuer au suivi, à l'arrosage et à la protection de ces aires nouvellement reboisées, a-t-on indiqué.

D'importants dégâts occasionnés aux forêts

Les forêts de la wilaya ont été sérieusement dévastées par les incendies de l'été 2021, a estimé le colonel Brahim Mohamadi, directeur local de la Protection civile qui a fait savoir que la maîtrise des feux avait nécessité la mobilisation de tous les moyens d'intervention nécessaires.

Il a ajouté qu'entre le 1er juin et le 25 août 2021, les services de la Protection civile ont enregistré 667 incendies dont les plus importants s'étaient déclarés entre le 9 et le 25 août dans les régions de Tamer et Béni Kebouche dans la daïra d'El Hadaiek et dans les communes de Sidi Mezghiche, Oum Toub, la Grande plage de Beni Zouit et Taden dans la commune d'Oued Zehour (Nord-ouest de Skikda).

La Protection civile a ainsi enregistré entre le 1er juin et le 25 août derniers, la destruction de 2.151 ha de forêts, de broussailles et de maquis, 15,3 ha de champs de blé et d'orge sur pied, 363 bottes de foin, 2.939 arbres fruitiers, et déploré la mort d'une personne asphyxiée par la fumée à Tamer dans la commune d'El Hadaiek.

Ces incendies avaient suscité un très vaste élan de solidarité chez la population de la wilaya et des wilayas voisines, parallèlement à la mobilisation des services de la Direction de l'action sociale et de la solidarité, et des Scouts musulmans algériens pour acheminer les aides aux personnes affectées par les feux.

Plus de 4.000 foyers ont ainsi bénéficié d'aides constituées de denrées alimentaires, de couvertures et de matelas en plus d'une prise en charge psychologique et médicale.