Algérie: Concours national de saut d'obstacles - Boumehdi Ala-eddine sacré à Oran

Oran — Le cavalier Boumehdi Ala-eddine du club hippique "Fares Mestghanemi" a remporté le trophée fédéral du concours national de saut d'obstacles de la catégorie seniors, clôturé vendredi soir au centre équestre "Cavalier d'Oran".

Le cavalier Ala-eddine, qui montait "De forêt", a été couronné après avoir réalisé un sans faute sur des obstacles de 1,15 mètre, devançant Sarah Boumerzek du club équestre "Moughit" d'Oran et Lina Fatima Zohra Kazi-tani du club "Cavalier d'Oran".

Les trois cavaliers ont livré une prestation "honorable" dans l'ensemble, offrant un beau spectacle aux amateurs d'épreuves hippiques venus nombreux, selon les organisateurs.

Cette compétition de deux jours, organisée par le club équestre "Cavalier d'Oran" en collaboration avec la Fédération équestre algérienne (FEA), a réuni 33 cavaliers et cavalières seniors âgé plus de 15 ans titulaire de 1er degré enfourchant des chevaux Open n'ayant pas été au podium d'un titre sur les trois dernières années en championnat et de coupe d'Algérie.

En clôture de ce rendez-vous équestre, des trophées et des médailles ont été remis aux vainqueurs, en présence des membres de la FEA et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran.

Ce concours, créé en 1998 et qui vient clôturer la saison sportive 2021, constitue un tremplin pour les cavaliers qui n'ont pas participé au championnat national, dans le but de détecter de nouveaux talents.