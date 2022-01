Algérie: Festival d'Ahellil - Appel à former de jeunes enfants pour perpétuer cet ART

Timimoun — Les participants à une conférence académique sur l'art lyrique ancestral d'Ahellil ont plaidé pour la formation des nouvelles troupes d'enfants versées dans ce genre lyrique pour perpétuer ce legs culturel faisant la fierté de la région de Gourrara (Timimoun).

Les intervenants, des universitaires, hommes de lettres, anthropologues et linguistes, ont, au terme de cette 14ème manifestation culturelle, clôturée ce week-end, appelé à former de jeunes talents dans ce domaine et de leur accorder toute l'attention voulue durant ce festival annuel et de coordonner avec les secteurs de la communication, la culture et des arts, le tourisme et l'artisanat en vue de rehausser cet art séculaire.

Intervenant à cette occasion, la directrice du centre de recherche en langue et culture amazighes à l'université de Bejaia , Mme Hayat Bennadji, a indiqué en outre que son établissement était disposé à lancer des recherches sur la variante amazighe zénète de Gourrara, avec ses dimensions linguistique et sémantique dans la poésie d'expressions zénète d'Ahellil.

Le chercheur Mohamed El-Fatimi a, pour sa part, évoqué les valeurs spirituelles dans les poèmes d'Ahellil, aux contenus soufis.

L'occasion a été mise à profit pour honorer la famille du défunt cheikh d'Ahellil, Tellaoui Mohamed, connu sous le nom Hamou Koukou, un des cheikhs et vedettes du Gourara ayant enrichi le répertoire d'Ahellil et constitué un des dépositaires de la poésie d'Ahellil.

Placé sous le signe "poésies d'Ahellil entre signe linguistique et sémantique", ce festival , a regroupé 15 troupes versées dans ce genre, dont deux troupes benjamines (moins de 14 ans).