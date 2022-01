Algérie: Nouvel an 2022 - Un plan sécuritaire conjoint entre la GN et la sûreté nationale

Alger — La Gendarmerie et la sûreté nationales ont tracé à l'occasion du Nouvel an 2022 un programme conjoint, à travers l'ensemble du territoire national pour sécuriser les lieux et espaces publics très fréquentés par les citoyens, notamment les familles.

Dans une déclaration à la presse, à l'occasion du lancement de ce plan, le chargé de la Communication de la Gendarmerie nationale (GN), le lieutenant colonel Beziou Abdelkader a souligné que des sorties de terrain sont prévues par la GN, en coordination avec les services de la sûreté nationale, à travers l'ensemble des wilayas pour veiller à la sécurité des citoyens au niveau des lieux et espaces publics très fréquentés par les familles, d'autant que cette occasion coïncide avec les vacances scolaires et le weekend.

D'autres unités conjointes ont veillé à la sécurité des citoyens au niveau du Port de Sidi Fredj.

Outre la sécurisation des espaces de loisirs, ledit plan exceptionnel prévoit l'intensification de la sécurité au niveau des centres commerciaux, des zones touristiques et établissements hôteliers et les diverses stations de transport des voyageurs, avec l'intensification de l'activité des unités de la sécurité routière, à travers le durcissement du contrôle et de la fouille au niveau des barrages.

Dans le cadre des descentes programmées par les unités de la Gendarmerie nationale, la section régionale de la sécurité routière de Zeralda a saisi la nuit de vendredi à samedi 8000 unités de boissons alcoolisées de différents types destinées au trafic illicite.