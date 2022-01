Gabon: CAN 2021 - Libéré par Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, toujours écarté

Déchu du statut de capitaine à Arsenal, et où il est écarté du groupe professionnel, Pierre-Emerick Aubameyang âgé de 32 ans, va pouvoir se donner une bonne boufée d'air frais en participant à la Can 2021, au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, avec son pays, le Gabon.

En conférence de presse avant la rencontre entre les Gunners et Manchester City, ce samedi 1er janvier pour la 21ème journée de Premier League, Mikel Arteta a évoqué la situation de Aubameyang

" On a eu une lettre de la sélection du Gabon demandant la permission d'avoir le joueur plus tôt (que le 3 janvier, date à laquelle les joueurs africains peuvent rejoindre leurs sélections respectives, Ndlr). Le joueur n'aurait pas été dans l'équipe face à Man City donc pour sa condition physique, on l'a laissé partir ", a ainsi expliqué l'entraîneur d'Arsenal ce vendredi, en visio-conférence. Une petite bonne nouvelle pour Pea et les Panthères, qui disputeront leur première rencontre du groupe C (où ils sont placés en compagnie du Ghana, du Maroc et des Comores) le 10 janvier prochain, contre les Comores.