Cote d'Ivoire: Amélioration des conditions de vie des populations - Un nouveau Programme social de 3 182 milliards de FCFA

Le Président de la République, Alassane Ouattara, veut encore aller plus loin dans l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses compatriotes. Il entend alors intensifier les actions de réduction de pauvreté. Dans ce cadre, il a instruit le gouvernement à l'effet de lancer, " dès ce mois de janvier ", un deuxième Programme Social du Gouvernement (PSGouv).

" Le PSGouv 2022-2024, d'un montant de 3 182,4 milliards de Fcfa vise à accélérer le rythme de réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, à apporter des solutions durables à la problématique de la fragilité dans les zones frontalières au Nord et à améliorer les conditions de vie des populations, notamment les plus défavorisées ", a détaillé le Chef de l'Etat, dans son message à la Nation, le vendredi 31 décembre 2021.

Ce nouveau Programme aidera, dit le Chef de l'Etat, à également amplifier la modernisation de l'agriculture pour augmenter ses rendements et les revenus des producteurs. Et ainsi réduire le coût de la vie, accélérer l'industrialisation du pays par la transformation locale des matières premières et améliorer l'accès des populations à l'éducation, à la santé et à un logement décent, à un coût abordable.