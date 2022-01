Afrique: Le Triple Couronnement des Super Eagles

Ils ont toujours été considérés comme l'une des puissances du football africain, et les Super Eagles l'ont prouvé en remportant la plus prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations à trois reprises.

Le Nigeria a participé pour la première fois à la CAN lors de l'édition 1963, mais a dû attendre d'accueillir le tournoi en 1980 pour obtenir son premier sacre. Les deux autres titres ont été remportés en 1994 et 2013.

Nigeria 1980

Le Nigeria (alors surnommé Green Eagles) a accueilli l'édition 1980 et a commencé sa campagne du groupe A avec une victoire 3-1 sur la Tanzanie. Un match nul sans but contre la Côte d'Ivoire a signifié qu'ils devaient battre l'Égypte dans le dernier match de groupe, ce qu'ils ont fait grâce au seul but d'Okey Isima pour atteindre les demi-finales. Une autre victoire 1-0 sur le Maroc a suffi pour voir les Eagles atteindre la finale où ils ont affronté l'Algérie. Le doublé d'Olusegun Odegbami et un but de Mudashiru Babatunde Lawal ont donné au Nigeria une victoire 3-0 et sa toute première gloire en Coupe d'Afrique.

Entraîneur : Otto Gloria (Brésil)

Finale : Nigeria 3-0 Algérie

Meilleur buteur : Olesegun Odegbami (3 buts)

Tunisie 1994

La génération dorée de 1994 a valu au Nigeria le surnom de Super Eagles après avoir atteint la Coupe du Monde de la FIFA pour la première fois, et remporté son deuxième titre de la CAN en Tunisie. Le Nigeria a ouvert son compteur dans le groupe B avec une victoire 3-0 sur le Gabon, suivie d'un match nul stérile contre l'Égypte. En quart de finale, Rashidi Yekini a marqué un doublé pour éliminer la RD Congo (alors nommée Zaïre) 2-0. après un score nul 2-2 avec la Côte d'Ivoire en demi-finale, les Super Eagles ont dominé la séance de tirs au but 4-2 pour atteindre la finale. Le doublé d'Emmanuel Amunike a aidé le Nigéria à revenir au score pour battre la Zambie 2-1 lors du match décisif et obtenir son deuxième titre.

Entraîneur : Clemence Westerhof (Pays-Bas)

Finale : Nigeria 2-1 Zambie

Meilleur buteur : Rashidi Yekini (5 buts)

Afrique du Sud 2013

Le Nigéria a remporté son troisième titre de Coupe d'Afrique des Nations en 2013 en Afrique du Sud, sous la direction de l'entraîneur Stephen Keshi, capitaine de la génération 1994. Il est devenu ainsi le deuxième homme à remporter le titre en tant que joueur et entraîneur après l'Égyptien Mahmoud El Gohary. Les Super Eagles ont commencé leur campagne avec deux matchs nuls sur le score identique 1-1 contre le Burkina Faso et la Zambie, avant de battre l'Ethiopie 2-0. En quart de finale, ils ont battu la Côte d'Ivoire 2-1, avant de surclasser le Mali 4-1 en demi-finale. Le seul but de Sunday Mba s'est révélé suffisant pour que le Nigeria batte le Burkina Faso 1-0 en finale et conquière le continent pour la troisième fois.

Entraîneur : Stephen Keshi

Finale : Nigeria 1-0 Burkina Faso

Meilleur buteur : Emmanuel Emenike (4 buts)