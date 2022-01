Congo-Brazzaville: Soutien aux personnes handicapées - L'Institut Dimpa rouvre ses portes à Ouesso

Fermé aux apprenants durant l'année scolaire 2020-2021 par manque de locaux appropriés, l'Institut de scolarisation et de formation des jeunes sourds de Ouesso ( Dimpa-IESRM), l'unique école de formation des personnes handicapées dans le département de la Sangha, a repris ses activités cette rentrée scolaire, après avoir acquis des nouveaux locaux.

Fonctionnelle depuis 2004, l'Institut Dimpa de Ouesso a dû fermer ses portes l'année dernière de manière brutale et inattendue, à cause d'un litige créé par l'ancien propriétaire des locaux. Engagée pour la cause des enfants handicapés de la Sangha, cette association, par la voie de son président, Ange Laurent Coddy, s'est battue avec l'aide de ses partenaires étrangers et du Conseil départemental de la Sangha pour acquérir un site. Deux bâtiments en bois comprenant quatre salles de classe et une bibliothèque y ont été construits pour permettre aux enfants sourds-muets de renouer avec le chemin de l'école.

" J'ai l'agréable plaisir de vous annoncer que les cours ainsi que toutes les autres activités pédagogiques et d'encadrement socio-professionnel en faveur de nos chers enfants handicapés inscrits au sein de notre institut démarrent maintenant et dans nos propres locaux ", soulignait Justin Placide Coddy, coordonnateur Dimpa-IESRM Congo, lors de la réouverture de l'Institut.

Le redémarrage officiel des cours a eu lieu en grande pompe, en présence des autorités locales et départementales ainsi que des partenaires étrangers. Pour cette année scolaire 2021-2022, l'établissement accueille vingt-cinq apprenants, inscrits dans différents cycles. L'Institut forme avant tout en langue des signes français pour faciliter la communication, donne des cours d'enseignement général et des formations professionnelles adaptées aux apprenants dans diverses filières. Parmi les filières retenues, on note, entre autres, la menuiserie, la coupe et couture, l'informatique, la plomberie, la maçonnerie, l'électricité ainsi que la coiffure. A ce jour, dix jeunes sourds y ont déjà été formés aux métiers de menuiserie et un autre l'a été en coupe et couture, lequel a déjà ouvert son atelier dans la ville de Ouesso.

Pour le président de Dimpa-IESRM international, la relance de cet institut est un motif de satisfaction aussi bien pour l'association, les partenaires que pour les apprenants et leurs parents respectifs. D'autant plus qu'elle permet à ces enfants vulnérables de poursuivre leur cursus normalement en vue de garantir leur épanouissement et insertion sociale. A ce jour, quatre des apprenants sourds muets ont satisfait au Certificat d'études primaires élémentaires. Cette année, l'institut Dimpa présentera trois autres enfants sourds muets à cet examen.

" De nombreux enfants, jeunes et sourds-muets ou souffrant d'un retard intellectuel, sont victimes de l'isolement, de l'exclusion sociale importante et d'un manque d'encadrement et de formation scolaire et socio-professionnelle. Considérés comme improductifs et invalides, ces jeunes handicapés sont abandonnés à leur triste sort, tant par leurs familles respectives que par la communauté. Cette couche sociale, qui constitue pourtant une importante main-d'œuvre capable de contribuer au développement socio-économique du pays, est non exploitée et non valorisée ", a expliqué le président de Dimpa, Ange Laurent Coddy.

L'association Dimpa a été créée en octobre 2004. Elle a pour missions l'accueil, la formation, l'insertion et l'accompagnement des enfants et des jeunes sourds-muets et/ou atteints de déficience intellectuelle. Elle œuvre pour l'alphabétisation, la scolarisation, la formation et l'insertion socio professionnelle des jeunes handicapés.