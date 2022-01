Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Le PCT prépare une " commission d'investiture de rigueur "

A l'issue de sa troisième session ordinaire tenue du 29 au 30 décembre dernier à Brazzaville, le Comité central du Parti congolais du travail (PCT) a annoncé le lancement officiel du processus d'investiture des candidats. A cet effet, une commission d'investiture dite de rigueur sera installée pour assurer le bon choix des candidats.

Cinq dossiers, tous arrêtés lors de la dernière réunion du bureau politique, étaient soumis à l'approbation de la troisième réunion ordinaire du Comité central du PCT, présidée par le secrétaire général, Pierre Moussa. Après leur examen minutieux, tous ces points ont été adoptés à l'unanimité. Il s'agit notamment du rapport d'activités 2021 du Comité central ; du rapport d'activités de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation ; du plan d'actions pluriannuel du Comité central exercices 2022-2024.

Le Comité central a ensuite approuvé son programme d'activités 2022, lequel intègre le processus électoral en cours, dominé par les élections législatives et locales prévues dans quelques mois. A ce propos, il a annoncé le lancement officiel du processus de sélection des candidats du parti, annonçant ainsi l'installation très prochaine d'une commission d'investiture spéciale et responsable.

" Se projetant sur les élections législatives et locales de 2022, le secrétaire général a affirmé que celles-ci devront permettre au parti de consolider les acquis électoraux en vue de conforter la majorité nécessaire à l'opérationnalisation du projet de société du président Denis Sassou N'Guesso. A cet effet, le processus d'investiture des candidats du parti est lancé et devra se mettre en œuvre avec rigueur et responsabilité afin de déboucher sur le choix des candidats crédibles ", relève le communiqué final des travaux.

Une stratégie qui va permettre au PCT de désigner les candidats jugés crédibles, ayant des assises à la base et/ou dans leurs fiefs respectifs. L'objectif est d'espérer rafler la plus grand nombre d'élus afin de garantir et conforter la majorité au Parlement.

A l'occasion, le Comité central a aussi completé le bureau politique pour remplacer les membres décédés depuis un moment. Sont donc passés membres du bureau politique : Faustin Elenga, Georges Motul, Marie-Jeanne Kouloumbou ; Abouri Ndam, Jacqueline-Lydia Mikolo et Dieudonné Bantsimba.

Le Comité central est l'instance suprême du PCT. Composé de 727 membres, il et est l'organe dirigeant du parti dans l'intervalle des congrès et est collégialement responsable devant le congrès de l'exécution des décisions arrêtés par ce dernier. Le Comité central étudie, discute et sanctionne les rapports du bureau politique ainsi que ceux de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation du parti.