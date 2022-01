Afrique: Deux titres pour les Éléphants

Deux fois champions et deux fois vice-champions, Les Éléphants de Côte d'Ivoire sont sans aucun doute l'une des équipes les plus remarquables de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations.

Les Ivoiriens ont goûté à leur première gloire en 1992, et après deux finales déchirantes lors des tirs au but, ils ont ajouté leur deuxième titre en 2015. Ironiquement, leurs quatre matches en finale n'ont pas été prolifiques en but et se sont tous conclus par des tirs au but.

Sénégal 1992

Guidé par l'entraîneur local Yeo Martial, Les Eléphants ont entamé leur campagne dans le groupe C avec une victoire 3-0 sur l'Algérie. Un match nul et vierge avec le Congo a ouvert la voie aux quarts de finale où ils ont eu besoin d'un but en prolongation de Donald-Olivier Sie pour vaincre la Zambie 1-0. En demi-finale, la Côte d'Ivoire s'est heurtée au Cameroun dans un match sans but avant de s'imposer 3-1 aux tirs au but pour atteindre la finale pour la première fois de son histoire.

Une fois de plus, des tirs au but seront nécessaires. Après un match nul et vierge avec le Ghana, les Ivoiriens remportent la séance de tirs au but 11-10 pour soulever le trophée. Ils l'ont fait avec leur gardien Alain Gouamene qui n'a concédé aucun but durant le tournoi. Il faut préciser que l'actuel président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidy Diallo, était le Team Manager.

Entraîneur : Yeo Martial

Finale : Côte d'Ivoire 0-0 (11-10 TAB) Ghana

Meilleur buteur : Abdoulaye Traore, Joel Tiehi, Youssouf Fofana, Donald-Olivier Sie (1 but)

Guinée-Equatoriale 2015

Après avoir perdu la finale lors des tirs au but en 2006 et 2012, les dieux ont finalement souri à la Côte d'Ivoire en 2015. Les Éléphants ont commencé leur campagne du Groupe D avec deux matchs nuls sur le score identique 1-1 contre la Guinée et le Mali, avant de vaincre le Cameroun 1-0 pour dominer le groupe. En quart de finale, la Côte d'Ivoire a vaincu l'Algérie 3-1 pour atteindre les demi-finales, où elle a battu la RD Congo par le même score. La finale était un remake de celle de 1992 contre les voisins du Ghana, et les Ivoiriens ont de nouveau gagné 9-8 aux tirs au but après un match nul et vierge, avec le gardien Boubacar Barry s'érigeant en héros.

Entraîneur : Herve Renard (France)

Finale : Côte d'Ivoire 0-0 (9-8 TAB) Ghana

Meilleur buteur : Wilfried Bony, Gervinho (2 buts)