Afrique: Les Fennecs, doubles champions avec la manière

L'Algérie, championne d'Afrique en titre, a remporté son deuxième titre de la Coupe d'Afrique des nations en 2019 en Égypte. Les Fennecs dirigés par Djamel Belmadi ont connu un parcours mémorable vers leur deuxième gloire continentale.

Ils avaient obtenu leur premier trophée à domicile en 1990, après avoir perdu une finale contre le Nigeria, hôte du tournoi, dix ans plus tôt.

Algérie 1990

Les Fennecs ont remporté leur tout premier trophée de Coupe d'Afrique des Nations lorsqu'ils ont accueilli le tournoi en 1990. Ils l'ont fait de la meilleure des manières, remportant chacun de leurs cinq matchs en route vers la gloire. L'Algérie a ouvert le tournoi avec une victoire de 5-1 contre le Nigéria, avant de battre la Côte d'Ivoire 3-0 et leur rival régional l'Egypte 2-0 respectivement. En demi-finale, l'Algérie a vaincu le Sénégal 2-1, avant de battre à nouveau le Nigéria en finale, cette fois grâce au seul but de Cherif Oudjani dans la première mi-temps.

Entraîneur : Abdelhamid Kermali

Finale : Algérie 1-0 Nigeria

Meilleur buteur : Djamel Menad (4 buts)

Egypte 2019

Les Fennecs ont conquis le public avec des performances exceptionnelles en Égypte qui leur ont permis de remporter leur deuxième titre de la CAN, sous le format inaugural de 24 équipes. Ils ont terminé dans le groupe C avec un maximum de points, après trois victoires contre le Kenya (2-0), le Sénégal (1-0) et la Tanzanie (3-0). Une victoire de 3-0 sur la Guinée en huitièmes de finale les a propulsés vers les quarts de finale, où ils ont battu la Côte d'Ivoire 4-3 aux tirs au but après un match nul 1-1 après prolongation. Riyad Mahrez a marqué à la 5e minute du temps additionnel lorsque l'Algérie a battu le Nigeria 2-1 en demi-finale. En finale, l'Algérie s'est contentée d'un but dès la deuxième minute de Bagdad Bounedjah pour battre à nouveau le Sénégal 1-0 et remporter le trophée avec la manière.

Entraîneur : Djamel Belmadi

Finale : Algérie 1-0 Sénégal

Meilleur buteur : Riyad Mahrez, Adam Ounas (3 buts)