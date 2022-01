Afrique: Le triomphe inoubliable de l'Éthiopie en 1962

En tant que membre fondateur de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Éthiopie a participé aux deux premières éditions (1957 et 1959) au Soudan et en Égypte respectivement, avant d'accueillir la troisième en 1962.

Les Walya sont sortis victorieux à domicile pour remporter leur unique titre dans l'histoire du tournoi phare du football africain.

Ethiopie 1962

Avec quatre équipes participantes, le tournoi a été disputé sous un format à élimination directe. L'Ethiopie est revenue de son retard de deux buts pour en marquer quatre et battre la Tunisie 4-2 en demi-finale, et a pris rendez-vous en finale avec le tenant du titre, l'Egypte. Girma Tekle et Luciano Vassalo ont marqué pour que les Walya reviennent au score par deux fois et obtiennent la prolongation après une égalité 2-2. Italo Vassalo (frère de Luciano) et Mengistu Worku ont marqué pour que l'Éthiopie prenne l'avantage et remporte une victoire 4-2 pour soulever le trophée devant les fans en liesse à Addis-Abeba.

Entraîneur : Yidenkatchew Tessema

Finale : Ethiopie 4-2 Egypte

Meilleur buteur : Luciano Vassalo (3 buts)