Maroc: ABA Technology et MMI Cluster s ' allient pour promouvoir le "Made in Morocco "

Signature d'une convention de partenariat pour le développement de l'industrialisation de dispositifs médicaux

Le Groupe ABA Technology et le Moroccan Medical & Biomedical Industrial Cluster (MMI) ont signé, récemment à Casablanca, une convention de partenariat pour le développement de l'industrialisation de dispositifs médicaux "Made in Morocco".

Ce partenariat s'appuie sur l'expertise du groupe marocain ABA Technology en matière d'Internet des Objets (IoT: Internet of Things), d'électronique et de life science pour accompagner MMI Cluster dans l'industrialisation des solutions health-tech et des dispositifs médicaux innovants, rapporte la MAP.

En effet, via ses locomotives industrielles, Nextronic, Mediot et Nextcor, ABA Technology dispose d'une base industrielle robuste, qui rassemble différentes expertises dans l'ingénierie et le développement de nouveaux produits, la fabrication des cartes électroniques le software embarqué et l'injection plastique dédiée au médical.

Cette expertise sera ainsi mise à disposition du Cluster MMI, en tant qu'acteur de l'écosystème de la technologie médicale pour lui offrir un accompagnement ciblé et personnalisé de cette industrie de haute technologie et ainsi renforcer la fabrication et l'industrialisation locale des solutions médicales connectées labellisées Maroc.

En vertu de ce partenariat, placé sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, les axes de collaboration seront essentiellement basés sur le transfert du savoir-faire technologique et industriel, le partage d'expertise dans la fabrication locale des dispositifs médicaux, et la promotion de la fabrication locale en tant que levier de la relance industrielle, de création d'emploi et d'exportation.

Cette alliance stratégique vient consolider l'engagement de ABA Technology et de ses filiales pour contribuer à faire du Maroc une destination dans le domaine de la health-tech en parfait alignement avec la nouvelle vision royale basée sur l'industrialisation marocaine des produits de santé, la souveraineté sanitaire, et la promotion de la fabrication locale et du Made in Morocco.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a exprimé sa fierté à l'égard de cet accord qui assure un "avenir très prometteur" en terme de développement de technologies de pointe répondant aux standards internationaux et qui rivaliseront avec les géants mondiaux en la matière.

Après avoir présenté les différents produits de ABA Technology développés au cours des 18 derniers mois, son président, Mohamed Benouda, a expliqué que cette base industrielle sera mise à la disposition des acteurs de l'écosystème pour bénéficier de moyens technologiques et ainsi renforcer la sécurité sanitaire du Royaume.

Groupe technologique et industriel spécialisé dans l'IoT, l'électronique et le numérique, ABA Technology se positionne comme un co-constructeur de grande transformation disruptive, en se différenciant par une intégration tout au long de la chaîne de valeur technologique.

ABA Technology s'est structuré autour de 4 pôles d'activités pour accompagner ses clients du design jusqu'au déploiement des business models du futur, à savoir l'IoT et l'électronique, Life science, cognitive and sustainable city, et la transformation numérique.

Le MMI Cluster est un cluster qui fédère l'écosystème MedTech marocain. Il poursuit trois objectifs principaux à savoir, développer une industrie médicale 100% marocaine, faciliter la collaboration entre les différents acteurs et encourager l'innovation et les projets collaboratifs.

Pour atteindre ces objectifs le MMI Cluster, travaille conjointement avec les autorités compétentes pour fluidifier les autorisations de mise sur le marché, favoriser la préférence nationale et établir un quota pour le "Made in Morocco".