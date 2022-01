Algérie: Les discours "tendancieux" à l'égard de la démarche du Président Tebboune dénoncés

Alger — Le Bureau du Conseil de la nation a dénoncé dimanche les discours "tendancieux et dévalorisants" qui tendent à "perturber" la démarche du Président de la République.

Réuni sous la présidence de M. Salah Goudjil, le Bureau du Conseil de la nation, élargi aux présidents des groupes parlementaires et au Questeur, "a réfuté et dénoncé tous les discours tendancieux et dévalorisants qui sont devenus l'apanage de ceux qui vouent une grande inimité envers ce pays et dénonce, par ailleurs, les visées des parties qui tendent de perturber la démarche entreprise par le président de la République, à porter atteinte à ses intérêts à chaque fois que notre pays franchit une étape vers l'édification de l'Algérie nouvelle".

"Il s'agit d'une prise de risque dénuée de toute vision stratégique en sus d'être une lecture superficielle qui n'a sélectionné du rapport en question que ce qui cadre avec leurs basses machinations afin de noircir la situation et provoquer une pénurie qui n'existe, en fait, que dans leur imagination, de manière à provoquer une hausse effrénée des prix des produits de large consommation et semer le trouble au sein de la population", ajoute le communiqué, relevant que c'est "une lecture superficielle qui a occulté tous les aspects positifs évoqués par ce rapport et qui sont en contradiction avec ce qui a été rendu public précédemment par la même institution internationale ainsi que d'autres similaires"

Pour le Bureau du Conseil de nation, "cela constitue une opportunité aux pseudo-politiciens et économistes d'en faire usage pour mettre à exécution leurs agendas et c'est là un objectif qu'ils sont loin d'atteindre".

Faisant observer que "l'Algérie vit une période de redressement de son parcours politique et de développement tout en parachevant son édifice institutionnel à travers l'installation des institutions prévues par la Constitution de novembre 2020", le Bureau du Conseil de la nation a exprimé son "adhésion à la politique visionnaire du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui s'inscrit dans le respect de ses engagements électoraux".

"Le Bureau du Conseil de la nation salue, en outre, la justesse de l'approche et de la politique suivies par le président de la République qui constituent la force motrice du mouvement d'édification et de développement enclenché par M. Abdelmadjid Tebboune qui a choisi de faire de l'année 2022, qui coïncide avec la célébration du 60ème anniversaire du recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté nationale, l'année du véritable décollage de l'économie algérienne de manière à éradiquer l'économie parallèle et parasitaire qui est corollairement liée à ceux qui font de la politique en dehors des cadres légaux et en coulisses".

"Ces derniers sont les alliés de ceux qui veulent perturber le processus de renouveau dans lequel s'est engagée l'Algérie et porter atteinte à sa stabilité", ajoute la même source.

"Tout en insistant sur le fait que l'Algérie, fidèle aux principes authentiques de la Révolution de novembre, résistera face à ses ennemis haineux suppôts du colonisateur d'hier", le Bureau du Conseil de la nation appelle les citoyens à "unifier leurs rangs et à faire prévaloir l'intérêt national afin de contrer les complots et les campagnes hostiles visant les institutions de la République, ses symboles et sa stabilité".

A cette occasion, le Bureau du Conseil de la nation a réitéré le fait que "le destin de l'Algérie nouvelle, sous la conduite de M. Abdelmadjid Tebboune, sera identique à celui de ses aïeux, les martyrs et les moudjahidine, à savoir le leadership et la gloire".

Par ailleurs, à l'occasion de l'avènement de la nouvelle année 2022, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présenté, en son nom personnel et au nom des membres du Conseil, ses vœux "les plus chaleureux" au Président Tebboune, lui formulant ses "sincères vœux de réussite et de succès afin de parachever ses missions nobles et historiques".

Il a également présenté ses vœux à "l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, garante de la sécurité et de la sûreté de l'Algérie, ainsi qu'à tous les corps de sécurité, les équipes médicales et paramédicales et tous les personnels du secteur de la santé qui font face à l'épidémie de la Covid-19".