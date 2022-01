Cote d'Ivoire: Toulépleu - Anne Ouloto offre de gigantesques feux d'artifices à la population

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, présidente du Conseil régional du Cavally a offert à des feux d'artifices aux populations de Toulepleu dans la nuit du vendredi 31 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022.

Anne Désirée Ouloto a saisi cette occasion pour adresser ses vœux de nouvel An 2022 à toutes les populations de la région et a appelé des cadres de Toulepleu et du Cavally

à l'unité pour un développement harmonieux et durable.<< Dieu nous a fait grâce chaque année et on échange les vœux. Je voudrais souhaiter que cette année soit la meilleure. Je voudrais aussi vous souhaiter la santé et la paix . Parce que , si nous avons la paix, le développement ne va pas nous échapper. Ce qui est passé est passé et on regarde de l'avant. Nous devons nous approprier le développement qui s'annonce à Toulépleu.

En prélude à cette fête de la lumière, elle a distribué des vivres dans tous les 11 quartiers de Toulépleu notamment Toulépleu-village, quartier Sokourani, quartier Kotik2 (... ) ainsi qu'à Klaon, son village natal.