Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Anouma coopté par Amichia qui reprend les choses en main

Le conseiller spécial du Président de la Caf, Jacques Anouma intègre le comité d'organisation de la Can 2023 en Côte d'Ivoire ( Cocan 2023 ) , en qualité de conseiller spécial principal. Selon plusieurs observateurs, c'est une expertise reconnue qui est ainsi cooptée par le Président François Amichia qui reprend les choses en main.

François Amichia vient de coopter Jacques Anouma , conseiller spécial du Président de la Caf, et Président honoraire de la fédération ivoirienne de Football, en qualité de conseiller spécial principal du Président du Cocan. Jacques Anouma devient pratiquement le numéro deux officieux de l'organisation du Cocan 2023 , à côté du numéro officiel et Président par intérim qui sera en place , après l'élection du nouveau Président de la fif en mars 2022. Le Président François Amichia reprend les choses en main, et consolide le leadership du Cocan, dans la supervision et les préparatifs d'une bonne organisation pratique de la Can 2023, en Côte d'Ivoire en 2023.

Ce n'est pas tout : Amichia écrit à Mme Dao Gabala

Par ailleurs , agissant dans le cadre de décret portant création et organisation du Cocan, ainsi que conformément aux statuts de la Caf, et selon l'accord Caf - Fif relatif à l'organisation de la Can 2021 puis 2023 suite au glissement de dates, le Président du Cocan François Amichia a également adressé un courrier à la Présidente du comité de normalisation, en vue de la désignation des personnes devant représenter la Fédération ivoirienne de football. Ceci permettra au comité d'organisation de fonctionner pleinement dans toutes ses composantes. D'ici là, c'est une importante délégation du Cocan qui se rend dans les jours à venir, en mission d'imprégnation au Cameroun dans le cadre de la Can 2021, la dernière compétition de ce genre , avant le rendez-vous de 2023 en Côte d'Ivoire.