Cote d'Ivoire: Électricité et eau potable - Les objectifs fixés sur 2025 demeurent

Le gouvernement de Patrick Achi s'est mis en quatre pour endiguer l'impact socio-économique de la crise énergétique que la Côte d'Ivoire a endurée durant le premier semestre 2021 et sortir le pays de la grosse panne énergétique.

Et quand le Chef de l'État, Alassane Ouattara, dans son discours à la Nation, vient réitérer l'ambition du pays en matière d'électrification, à savoir électrifier toutes les localités du pays avant fin 2025, c'est bien parce qu'il sait que " ces difficultés que nous avons connues sont derrière nous " et que le pays a les ressources pour cela.

Responsabilité

En effet, les causes de cette crise inédite, à savoir le bas niveau de l'eau dans les barrages hydro-électriques, l'insuffisance de l'offre de gaz naturel qui a limité la production thermique et le retard dans les investissements que devait opérer la centrale thermique Azito, qui génère près du tiers de l'électricité de la Côte d'Ivoire, ont été traitées minutieusement et en profondeur.

La vie et l'activité économique ont repris de plus belle depuis le mois d'août. Aussi l'exploitation, dès 2023, du gisement pétrolier et gazier découvert récemment et dénommé "Baleine" devrait-elle " permettre d'augmenter notre production de pétrole et de gaz et de fournir une quantité adéquate de gaz au secteur de l'électricité ".

Reprise

Comme quoi, tout est réuni pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa croissance dans la production énergétique et poursuive le raccordement au réseau national de toutes les localités du pays à l'horizon 2025, comme le veut le Chef de l'État.

Rappelons que cet objectif va être atteint grâce au Programme électricité pour tous (Pept) permettant aux ménages économiquement faibles de bénéficier de compteurs subventionnés. Ce programme gouvernemental a bénéficié à 205 000 ménages en 2021, portant le nombre total de bénéficiaires à 1 230 000 ménages.

Détermination

Par ailleurs, on a des raisons de croire en cette ambition de 100% de couverture en 2025, quand on sait comment le Président Ouattara est déterminé quand il est question d'offrir les éléments de base d'une vie décente aux Ivoiriens. En ce qui concerne l'accès à l'électricité, rappelons que le taux de couverture national qui était de 33,1% en 2011 est passé à 58% en 2018 et à 80% à fin 2020.

En attendant que toutes les localités du pays soient raccordées au réseau électrique dans les quatre prochaines années, celles abritant plus de 500 habitants sont quasiment toutes électrifiées à ce jour.

Rappelons également que la production d'électricité en Côte d'Ivoire a augmenté de plus de 60% depuis l'arrivée du Président Alassane Ouattara à la magistrature suprême. La fourniture d'électricité dans le pays est assurée à hauteur de 75% par deux centrales thermiques, celles de Ciprel (40%) et d'Azito (35%) et le reste par des barrages hydro-électriques.

L'objectif est d'atteindre une capacité installée de 4 000 mégawatts contre les 2 229 mégawatts et un mix énergétique de 42% d'énergies renouvelables à fin 2030.

De l'eau pour tous

En matière d'eau potable, c'est plutôt un satisfecit que le Président Ouattara a exprimé dans son discours du 31 décembre. " Nous avons permis l'accès à l'eau potable à des millions d'Ivoiriens. Aujourd'hui, plus de 80% des Ivoiriens vivant dans nos villes et plus de 70% vivant en zones rurales ont accès à l'eau potable. Nous poursuivrons le renforcement de la desserte nationale en eau potable afin de faire face à l'urbanisation rapide de nos villes, mais aussi pour améliorer la qualité de vie dans nos villages ".

En effet, aussi bien à Abidjan que dans les villes de l'intérieur, d'importants projets visant le renforcement de l'accès à l'eau potable sont en cours. L'objectif pour le gouvernement est d'augmenter, d'ici 2025, le taux d'accès à l'eau potable à 95% contre les 80% actuels.

A Abidjan, il a notamment été lancé, en 2021, l'ambitieux projet d'alimentation en eau potable de la ville à partir de la lagune d'Aghien. Ce projet contribuera à sécuriser la production d'eau potable pour la capitale économique sur plusieurs décennies, avec pour objectif de limiter la pression sur la nappe souterraine pour que l'eau de mer n'entre pas dans la nappe.

Pour les villes de l'intérieur, le projet structurant en cours est le Projet au bénéfice de 12 villes financé par le gouvernement chinois à hauteur de 170,25 milliards de F Cfa. Il permettra d'approvisionner plus de trois millions de personnes en eau potable à travers la Côte d'Ivoire.

Le gouvernement est plus que jamais engagé à offrir de l'eau potable à tous les Ivoiriens, où qu'ils soient. Cette ambition est portée par le programme "Eau pour tous" qui constitue, depuis 2017, l'axe principal de l'intervention gouvernementale dans ce secteur.

D'un montant global de 1 320 milliards de FCfa, ce programme vise à permettre à 95% de la population ivoirienne d'avoir accès au précieux liquide à coût abordable à l'horizon 2025.