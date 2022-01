Cote d'Ivoire: Affaire congés anticipés - Les élèves perturbateurs transférés au centre du service civique de Bimbresso libérés

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a procédé, ce dimanche 2 janvier 2022, à la remise officielle des élèves perturbateurs transférés au Centre du service civique de Bimbresso, dans le cadre des congés anticipés de Noël et du nouvel an, à leurs parents.

Séjournant depuis le 17 décembre 2021 dans ledit centre pour un redressement, les 70 pensionnaires ont été, au-delà des corvées, formés aux valeurs civiques et citoyennes, au respect des institutions et les personnes qui les incarnent.

" Nous mettons un point d'honneur sur le respect des droits de l'homme. Ici, nous sommes dans un centre de service civique et non un centre de maltraitance comme cela avait été souligné par certaines personnes ", a précisé Mamadou Touré.

C'est pourquoi il a réitéré ses félicitations à la présidente de la Conseil national des droits de l'homme (Cndh), Namizata Sangaré, qui a diligenté une équipe pour s'assurer que ces jeunes étaient formés dans de meilleures conditions.

Selon le ministre, ce sont plusieurs causes qui ont amené ces enfants à poser ces actes répréhensibles. Il s'agit, entre autres, de l'abandon des parents qui ont failli à leur devoir d'encadrement et de suivi de leurs progénitures et pour certains, l'environnement dans lequel ils vivent n'est pas propice à leur épanouissement.

Mamadou Touré a surtout déploré le sous poids lié à la malnutrition de certains élèves d'Aboisso, mais aussi la responsabilité de certains encadreurs dans les établissements qui encouragent les élèves à aller en congés anticipés.

" Nous avons décidé de mettre en place un dispositif de suivi afin de savoir ce qu'ils deviennent après Bimbresso ", a indiqué l'émissaire du gouvernement, avant de rappeler que les procédures disciplinaires vont suivre leur cours pour certains d'entre ces élèves. " Nous sommes d'accord que vous êtes des ambassadeurs de la non-violence dans vos établissements respectifs et que vous allez sensibiliser vos camarades pour ne pas qu'ils s'adonnent à la violence ", a exhorté Mamadou Touré.

" Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, dans son discours à la Nation a mis un point d'honneur au renforcement du dispositif du service civique sur l'ensemble du territoire national en vue d'une meilleure prise en main de notre jeunesse. Dans ce cadre-là, sur orientation du Premier ministre Patrick Achi, ce sont 14 centres de service civique, dans 14 chefs-lieux de district qui seront construits avec une capacité d'accueil de 1000 jeunes par an ce qui fera 14 000 jeunes que nous pouvons accueillir dans nos centres par an et à qui nous allons inculquer un minimum de valeurs civiques et citoyennes ", a conclu le ministre Mamadou Touré.

Mais avant, le directeur général de l'Office du service civique national (Oscn), Touré Mamadou, a rappelé que ces 70 élèves viennent de Divo, Gagnoa, Sassandra, Séguéla, Bondoukou et d'Aboisso. L'objectif étant de les aider à s'approprier les symboles de la République.

Selon lui, à leur entrée, ils ont eu droit à une visite médicale et " c'est sur la base de ce que nous observons, que l'accompagnement et la prise en charge se font dans le centre du service civique de Bimbresso. Chacun de ces élèves a un document médical qui va l'accompagner dans sa région d'origine pour être pris en charge par les médecins ou par l'école ".

La deuxième prise en charge, dit-il, est d'amener les jeunes à comprendre la gravité de l'acte qui a été posé. " Mais je vous assure qu'ils ont bien compris ce qui s'est passé, leur responsabilité et ils ont bien compris qu'ils ne veulent pas que cela se répète autant pour le bonheur de leurs propres parents que pour la paix et la quiétude de la Côte d'Ivoire ", a-t-il assuré.