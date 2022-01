Cote d'Ivoire: Tiassalé - Aida va construire des écoles primaires dans dix localités

La présidente de l'Organisation non gouvernementale (Ong) " Aide internationale aux démunis africains " (Aida), Justine Bargain, a annoncé, jeudi 30 décembre 2021, à Konankro, localité de la sous-préfecture de Tiassalé, dans l'Agnéby-Tiassa que sa structure va construire des écoles primaires publiques dans dix localités du département de Tiassalé.

S'adressant aux populations de Konankro et d'autres localités voisines à l'occasion du lancement officiel des activités de ladite Ong, Justine Bargain a relevé que l'objet essentiel de celle-ci est de venir en aide aux personnes défavorisées d'Afrique. L'un des moyens pour y arriver est d'investir dans l'éducation des enfants, la santé et la promotion de l'autonomisation des femmes.

Pour ce qui est de la construction des écoles, Aida veut assurer la relève certes, mais plus encore aider les futures générations d'Africains à rester sur place pour développer le continent plutôt que d'émigrer vers l'Europe.

Parlant de manière spécifique du cas de la localité de Konankro qui a abrité la cérémonie de lancement, Justine Bargain a fait observer que les enfants de cette localité (qui sont de plus en plus jeunes), sont obligés de parcourir environ dix kilomètres en aller et retour chaque jour pour se rendre à Dibykro, malgré les intempéries, à la recherche de l'instruction.

Toute chose que ne peuvent supporter nombre d'entre eux qui abandonnent. Ainsi, Aida va construire ici une école à l'image des écoles primaires de France. Elle abritera une cantine et des logements d'astreinte pour les enseignants.

C'est pourquoi l'Ong lance un appel à l'aide de toutes les bonnes volontés, de l'État et de ses démembrements que sont les collectivités territoriales. À ce sujet, le représentant du conseil régional de l'Agnéby-Tiassalé, Stéphane Blé, a dit la disponibilité de sa structure d'accompagner Aida, tout en lui demandant de déposer le plus tôt ses besoins afin qu'ils puissent être analysés et pris en compte.

Le sous-préfet de Tiassalé, Assalé Essé, ne dira pas autre chose, lui qui a exprimé sa satisfaction de voir Aida venir de France pour aider les enfants de Tiassalé. Tout en saluant l'initiative, M. Assalé a invité madame Bargain à maintenir le contact avec l'administration centrale dans le cadre de la réalisation de ses projets pour lesquels celle-ci apportera son soutien.

L'Ong a profité du lancement de ses activités pour distribuer des kits scolaires à 150 élèves et des kits agricoles dont des pulvérisateurs, des machettes et des dabas à 140 femmes.