Cote d'Ivoire: Incivisme sur les routes - La grande offensive de la police spéciale et l'OSER dans la nuit du 31 décembre

La police spéciale de la sécurité routière (Pssr) a mené une mission de sensibilisation à la sécurité routière et de répression des infractions liées au code de la route. C'était en vue de sécuriser les déplacements lors de la célébration du réveillon du saint sylvestre et du nouvel an. Cette opération a été menée du vendredi 31 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022 à Abidjan.

Cette unité de police rattachée au Ministère des Transports, a poursuivi son action de surveillance du réseau et de lutte contre l'alcool au volant à travers des tests de contrôle inopinés d'alcoolémie sur les usagers.

Des anciens corridors de Grand-Bassam, Gesco et Anyama au rond-point Alassane Ouattara à Cocody Riviera, ainsi qu'à Yopougon rue Princesse et à Niangon carrefour Sodeci, les agents de la PSSR et ceux de l'Office de sécurité routière (OSER) ont sensibilisé les populations à la prévention sur les risques d'accidents liés à la conduite sous l'emprise de l'alcool.

A cette occasion, les hommes du Commissaire divisionnaire Touré Abdul-Kader et du Directeur Koné Baffah ont appelé les populations à faire preuve de vigilance et de prudence sur la route en adoptant des comportements responsables. Ils ont également effectué des contrôles inopinés, à l'aide d'alcootest et avec l'appui des camions radars mis à disposition par Quipux Afrique.

Dressant le bilan de ce déploiement, le Directeur de la PSSR a annoncé que cette opération a permis de saisir plusieurs véhicules et engins pour causes de différentes infractions. " Il s'agit notamment de 03 tricycles pour circulation sur une route de 2X3 voies, 02 véhicules verbalisés pour excès de vitesse,18 véhicules interpellés pour défaut de visite technique et 02 autres pour absence de carte de transport. Près de 250 conducteurs ont été soumis à l'alcoolémie avec 7 testés positifs dont 1 avec une valeur de 1,03 g/l de sang et mis à la disposition du commissariat du 35 ème arrondissement ", a expliqué le Commissaire Divisionnaire Touré Abdul-Kader.

A chacune des étapes de cette opération, la PSSR a bénéficié de l'appui des commissariats de police dans les différentes communes. La traque contre l'incivisme et l'insécurité routière à l'aide des barrages intelligents va se poursuivre jusqu'au 10 janvier 2022.