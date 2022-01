Sénégal: Festival Mosaan à blaise Senghor - Les charmes de la culture sérère en attraction

Le groupe Tekki a lancé sa cérémonie dénommée Mosaan, mardi dernier, au Centre culturel Blaise Senghor. La structure vise à valoriser la femme sérère à travers une série d'activités jusqu'au dimanche 2 janvier. Deux panels ont été organisés durant l'après-midi du 28 décembre sur des thèmes en lien avec l'objectif de l'évènement.

Dans le hall du Centre culturel Blaise Senghor, la culture sérère est à l'honneur. Habillés de tee-shirts blancs et de pagnes sérères noués, les membres du groupe Tekki accueillent les invités, sourire aux lèvres. Perles autour des reins, ces jeunes dames mettent en avant la culture sérère. Cet objectif explique le choix des thèmes des deux panels dans le cadre du festival " Mosaan " lancé mardi dernier. Le premier porte sur " la place de la femme dans la société traditionnelle sérère ". Le second traite de " l'origine et l'histoire du peuple sérère ".

Regroupés majoritairement dans le centre du pays, les sérères constituent un " peuple central dans la société sénégalaise ", d'après Badou Birame Faye, modérateur du jour.

Parrain de cette édition, le Secrétaire d'Etat en charge des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, se félicite de cette mission noble. Il appelle les sérères à s'activer dans la promotion de la culture et la préservation de leur patrimoine.

Un long processus d'implantation

Animateur du premier panel, Dr Ndiome Faye, spécialiste des civilisations américaines au département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop, s'engage à décrypter le rôle de la femme africaine et de la femme sérère en particulier. Habillé d'une chemise courte manche cousue avec un pagne sérère, M. Faye revisite la place de la femme sérère avant les épisodes d'islamisation, d'évangélisation et de colonisation. Selon Dr Ndiome Faye, la femme occupait une place centrale dans la société sérère en particulier et africaine de manière générale. " Elle est garante des valeurs ", renchérit l'enseignant au département d'anglais. À l'en croire, la femme était impliquée dans toutes les instances de décision, dans une société matriarcale où même l'arbre généalogique est établi à partir de la mère. Pour montrer l'importance des femmes dans la société traditionnelle sérère, Dr Faye en veut pour preuve leur implication dans les activités économiques telles que l'élevage, la pêche, l'agriculture. Il informe que le lamanat (système de possession des terres) confère un pouvoir en se basant sur la lignée maternelle.

Concernant la vie spirituelle, le conférencier révèle que les femmes détiennent un pouvoir mystique comme les saltigués. Ce pouvoir leur garantissait une " participation à distance " dans les champs de bataille ", complète-t-il.

La femme, garante de la transmission des valeurs

Devant une assistance composée de dignitaires de l'ethnie sérère et des invités d'autres communautés, la transition est faite pour donner la parole au deuxième conférencier. Sociologue de formation, le Pr Ousmane Ndong est chargé de revenir sur les origines et l'histoire du peuple à l'honneur. Il note une pluralité dans la culture sérère avec sept langues parlées. Cette diversité garantit une richesse culturelle, d'après lui. M. Ndong part du Sahara à l'emplacement actuel en passant par l'Egypte, les grands royaumes de l'Afrique de l'Ouest et le Tékrour (nord du pays et une partie de la Mauritanie actuelle).

La position actuelle dans la carte du Sénégal est en rapport avec l'islamisation, selon plusieurs théoriciens. Toutefois, Pr Ndong n'est pas totalement convaincu par la thèse des razzias comme facteur déterminant de l'emplacement actuel du peuple sérère. S'appuyant sur ses études anthropologiques, Pr Ndong décrit l'histoire de son peuple comme faite de terreurs. Lesquelles ont marqué l'esprit et le caractère du sérère, informe le Pr Ousmane Ndong.

Il décrit les sérères comme enrichi par le métissage. Ndong donne en exemple l'apport des mandingues venus du Gabou. De cette union sont nés les Guélwars, les princes aristocrates dans le royaume du Sine. Pr Ndong souligne des ressemblances avec les dravidiens (populations noires du sud de l'Inde). Il note des similitudes dans les pratiques religieuses. Pr Ndong termine en informant les sérères présents dans l'assistance qu'ils ont des cousins dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les patronymes des sérères sont retrouvés dans des pays comme le Gabon, le Cameroun, le Rwanda ...

Dans la mission de promotion de la femme et de la culture de manière générale, une exposition des produits propres aux sérères est organisée tout juste à l'entrée du hall du Centre culturel Blaise Senghor. En outre, un village sérère est matérialisé dans la cour du centre. Des statuettes représentant les différentes composantes de la société traditionnelle y sont placées.