Sénégal: Chambre de commerce de Dakar - Le budget 2022 fait une large part aux investissements

Marqué par une hausse des investissements, le budget de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad) a été arrêté à 2,701 milliards de FCfa pour l'exercice 2022, contre 1,993 milliard de FCfa en 2021, soit une augmentation de 707,732 millions FCfa en valeur absolue et 26% en valeur relative. Le budget d'équipements et d'investissements est porté à 729,255 millions FCfa contre 242 millions l'année précédente (201% en valeur relative).

C'est à l'unanimité que les membres élus de la Cciad ont adopté ce budget, mercredi dernier, au cours de l'Assemblée de l'Institution consulaire de Dakar, rapporte un communiqué de l'organisation diffusé hier. Le document rappelle que le vote du budget 2021 avait eu lieu seulement le 24 mars de la même année en raison des restrictions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette année, dans les délais, conformément aux recommandations de la tutelle technique et de la tutelle financière assurée respectivement par le Ministère du Commerce et le Ministère des Finances et du Budget.

Le document d'orientation budgétaire indique que, pour 2022, la Chambre de commerce compte poursuivre et finaliser les préalables (études et recherche de partenaires techniques et financiers) pour la construction de son nouveau siège ; démarrer le Projet d'accompagnement des producteurs agricoles du Sénégal ; terminer la deuxième phase du Projet d'encadrement des entreprises en veille et intelligence économiques...

L'Institution consulaire veut aussi, pour 2022, démarrer l'exploitation du Marché d'intérêt national et de la Gare des gros porteurs, signer des conventions avec les entités qui utilisent des pont-bascule dans l'enceinte du port de Dakar.