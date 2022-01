Madagascar: Toliara - Des soirées organisées malgré la Covid

Cent quarante-sept cas de Covid-19 enregistrés en deux semaines pour Atsimo Andrefana selon les chiffres annoncés par le ministère de la Santé sur la chaîne nationale TVM.

Le nombre de cas de Covid avance à grands pas si l'on n'en comptait qu'une dizaine il y a un mois. Les grands hôtels et restaurants ont tenu à organiser des soirées pour animer la ville le soir de la Saint-Sylvestre malgré ce contexte sanitaire. Les autorités n'interdisent pas encore les fêtes et les réunions et ne limitent pas le nombre de personnes autorisées dans les endroits publics ou fermés.

Les espoirs des hôtels et restaurants de la ville se sont quelque peu amenuisés en raison de la longue coupure de courant dans la ville. Mais repris une fois le courant rétabli à 21h. Le restaurant " Marina Blue ", a organisé une soirée DJ " out-door " et " in-door ". Les deux pistes ont été prises d'assaut par les fêtards Tuléarois. Le restaurant " Étoile de mer " en a organisé une également avec DJ Rocka.

Tsy Miroro perdu

Autrement, les restaurants du bord de la mer et quelques uns dans la ville ont été envahis par les amateurs de nourriture. Les grands hôtels à Ifaty et Mangily ont fait venir des chanteurs professionnels pour animer leurs soirées. Le groupe " Lala Orchestra " a enflammé " Ifaty beach Club ". " Mamie Nova " a entraîné les clients de l'hôtel Bella Donna à Mangily. Toliara a perdu son nom d'antan de " Tsy Miroro". L'ambiance festive n'est plus au top comme autrefois où la ville n'arrêtait pas de bouger, d'où son nom de " Tsy miroro" ou qui ne dort jamais.

Il y eut des ambiances boîte de nuit au bord de la mer au " Bazar Filongoa ", chez " Robyv", " TamTam " et les vendeurs de brochettes ont travaillé jusqu'au petit matin certes, mais l'affluence n'est pas la même qu'il y a cinq ou dix ans. La fameuse boîte de nuit de Toliara " Zazah Club " a mis la clé sous le paillasson depuis cinq ans. Toujours est-il que le 31 décembre, nombreux ont préféré rester en famille. Il y a moins de dépenses vu le contexte économique, il y a la maladie qui rôde mais surtout, rien ne vaut l'ambiance chaude des retrouvailles en famille. On aperçoit même des familles entières de sans abri dormir dans les rues. Ils ont célébré l'accueil du nouvel an à leur façon.