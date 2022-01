Tunisie: Dîner de fête et prise de poids - Savoir garder l'équilibre !

Il faut au moins une semaine pour préparer la fête du nouvel an et beaucoup plus pour perdre les kilos, amassés en un seul festin ! La fête du nouvel an, contrairement aux autres fêtes, se caractérise par des plats hypercaloriques, variés à souhait mais aussi des desserts irrésistibles et tout aussi alléchants. Entre le sucré et le salé, le cœur chavire et la gourmandise ouvre la voie à la tentation. Résultat : sensation de lourdeur, des calories en trop et une prise de poids quasi certaine même pour les plus gringalets.

Or, il suffit d'être légèrement rusé pour savoir garder l'équilibre et résister aux écarts sans pour autant se priver.

En effet, il est important de manger un léger goûter avant le festin. L'idée étant d'éviter le grand creux et par conséquent de ne pas devoir manger tout ce qui nous est servi. Si les plats sont déposés sur un buffet pour un self-service, mieux vaut choisir une assiette moyenne, remplir la demi-part de légume, un quart de protéine, quelques amuse-gueules et opter pour une place assez éloignée du buffet afin de mieux résister à la tentation de se servir à nouveau. Il est important de souligner qu'une assiette composée des plats les plus prisés serait idéale pour être dégustée lentement et ne pas l'engloutir au bout d'un quart d'heure.

Sacrifier les ingrédients de trop

Cela dit, le dîner du nouvel an ne doit aucunement durer trop longtemps car, plus on est à table plus on mange... Il convient aussi, pour celles et ceux qui surveillent leurs lignes et qui s'inquiètent de devoir passer au régime détox une fois la fête terminée, de savoir sacrifier les ingrédients de trop et de ne garder que ceux, fondamentaux, quoique trop gras. Ainsi, il n'est pas nécessaire par exemple de badigeonner le poulet rôti d'une couche de beurre pour avoir une peau croustillante. Cette dernière étant déjà trop grasse et trop calorique.

Venons-en au dessert, -- ou plus exactement aux desserts -- , il est recommandé d'opter pour un seul dessert, celui qui vous tente le plus évidemment, et de le savourer lentement. Se priver de ce qu'on aime durant une fête atténue immanquablement la joie d'y participer, autant par conséquent se faire plaisir sans tomber dans l'exagération.

Autre astuce qui éviterait sans doute aux plus gourmands de consommer quasiment les mêmes plats deux fois : se débarrasser des restes en offrant les plats restants aux convives pour un petit creux nocturne.

Encore faut-il se rappeler qu'une fête n'est pas uniquement un festin ! Danser, rire, discuter et profiter de la convivialité ; c'est ce qu'il y a de meilleur pour démarrer le nouvel an en beauté.