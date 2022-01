Cote d'Ivoire: Nuit de la Saint-Sylvestre - Le district autonome d'Abidjan offre un spectacle de lumières

Ils en ont eu plein les yeux. Et les oreilles aussi. Comme à chaque réveillon du 31 décembre, ils étaient plusieurs milliers venus des quatre coins d'Abidjan pour admirer depuis le Palais de la culture, les somptueux feux d'artifice qui marquent le passage à la nouvelle année.

Hommes et femmes de toutes confessions religieuses et de toutes conditions sociales, unis et réunis dans le même élan enthousiaste de l'accueil porte-bonheur de l'an 2022. Organisé par le district autonome d'Abidjan, ce rendez-vous traditionnel de sons et de lumières a débuté dès 22 heures par une animation de Dj Mulukuku qui, pendant plusieurs heures, a revisité dans une ambiance chaleureuse le répertoire musical ivoirien des années 1960 à nos jours.

Quelques minutes avant l'instant tant attendu du spectacle pyrotechnique, Robert Beugré Mambé, ministre-gouverneur du district automne d'Abidjan, dans une brève allocution, a situé le contexte de l'événement. "Nous sommes réunis pour le lancement des feux d'artifice géants pour illuminer le ciel de notre capitale économique. Ces feux visent à rassembler les Ivoiriens et les Ivoiriennes dans une perspective de solidarité et de partage", a-t-il souligné.

À sa suite, Chantal Camara, présidente de la Cour de Cassation, représentant Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire et marraine de la cérémonie, a prononcé quelques mots. "Nous voici à nouveau réunis comme jadis nos ancêtres autour du feu symbole de la lumière, et de la volonté agissante et de la vie. Ce n'est pas un hasard si nous nous retrouvons traditionnellement à cette période pour admirer la diversité de l'émergence de couleurs s'entremêler dans le ciel de la merveilleuse cité d'Abidjan. Ce grand rassemblement d'hommes et de femmes sans distinction d'origines ou de conditions sociales est un instant magique d'unité, de partage, d'émotions et de cohésion sociale", a-t-elle dit.

Poursuivant, elle a souhaité des vœux à l'ensemble de la population ivoirienne.

À minuit et 34 minutes exactement, des pétards explosent tandis que des figures se forment dans le ciel dans une synchronisation parfaite. De magnifiques couleurs jaillissent et émerveillent la nuit du premier jour de l'an. Pendant un peu moins de 30 minutes, se joue un spectacle féérique à ciel ouvert et visible à partir de presque tous les quartiers de la capitale économique de la Côte d'Ivoire.

Petits et grands, dans une joie contagieuse, assistent aux tableaux de lumière qui illuminent les premières heures de l'année 2022. Ce spectacle magique est le prolongement d' "Abidjan Ville lumière" lancé le 23 décembre par l'épouse du Chef de l'État dans la commune de Cocody. Et le thème de l'édition 2021 qui est la "Côte d'Ivoire solidaire et unie" a été l'occasion pour la Première dame d'offrir des vivres et non-vivres d'une valeur de 30 millions de francs Cfa aux familles défavorisées.

Dans la même veine, en cette fin d'année, le Chef de l'État a offert près de 80 000 kits alimentaires aux familles socialement fragiles afin qu'elles puissent passer d'agréables fêtes de fin d'année.